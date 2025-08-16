30歲通緝犯違規被攔假冒叔叔身分 警方：「你53年次？怎麼可能」

北市信義警分局吳興街派出所警員，9日在巡邏時，發現30歲廖姓男子叼煙在轄內一處騎樓騎乘機車，上前盤查時，廖男偽報叔叔資料；警方懷疑不符，再次詢問才坦承身分，警方這才發現他是傷害罪嫌通緝犯，身上還有依托咪酯煙彈。

警方說，上星期6晚間7時許，廖男叼煙在騎樓內騎車穿梭要回家，安全帽也沒扣，警方攔下他要盤查身分並準備開單舉發交通違規，廖男遲疑後報出叔叔的資料，警方查驗後，發現似乎與資料庫呈現不符，引起警方懷疑。

警方質疑廖男：「這不是你啊！證件有沒有帶？」，廖男逞強：「是我啊！」，警方疑惑要他摘下安全帽，問他出生年月日，廖男以叔叔資料回說自己是53年次，警方：「你53年！哪有可能！」

警方再次詢問，廖男才坦承謊報身分，警方查驗他的資料，發現他在6月底，遭台北地檢署發布傷害罪嫌通緝，警方立即逮捕廖嫌，並在他機車坐墊下查獲煙彈，警方檢驗後確定煙彈成分為二級毒品依托咪酯，全案詢問後，依毒品罪嫌及通緝，移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885