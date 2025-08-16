快訊

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

30歲通緝犯違規被攔假冒叔叔身分 警方：「你53年次？怎麼可能」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市信義警分局吳興街派出所警員，9日在巡邏時，發現30歲廖姓男子叼煙在轄內一處騎樓騎乘機車，上前盤查時，廖男偽報叔叔資料；警方懷疑不符，再次詢問才坦承身分，警方這才發現他是傷害罪通緝犯，身上還有依托咪酯煙彈。

警方說，上星期6晚間7時許，廖男叼煙在騎樓內騎車穿梭要回家，安全帽也沒扣，警方攔下他要盤查身分並準備開單舉發交通違規，廖男遲疑後報出叔叔的資料，警方查驗後，發現似乎與資料庫呈現不符，引起警方懷疑。

警方質疑廖男：「這不是你啊！證件有沒有帶？」，廖男逞強：「是我啊！」，警方疑惑要他摘下安全帽，問他出生年月日，廖男以叔叔資料回說自己是53年次，警方：「你53年！哪有可能！」

警方再次詢問，廖男才坦承謊報身分，警方查驗他的資料，發現他在6月底，遭台北地檢署發布傷害罪嫌通緝，警方立即逮捕廖嫌，並在他機車坐墊下查獲煙彈，警方檢驗後確定煙彈成分為二級毒品依托咪酯，全案詢問後，依毒品罪嫌及通緝，移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

廖姓男子叼煙在騎樓騎乘機車遭警方攔下，他謊報叔叔身分，警方質疑，發現他是傷害罪嫌通緝犯，身上還有依托咪指煙彈。記者廖炳棋／翻攝
廖姓男子叼煙在騎樓騎乘機車遭警方攔下，他謊報叔叔身分，警方質疑，發現他是傷害罪嫌通緝犯，身上還有依托咪指煙彈。記者廖炳棋／翻攝

通緝 毒品 傷害罪

延伸閱讀

大甲毒蟲身懷雙料毒品逆向違規 未戴安全帽撞警逃逸被逮

男搭東琉線到小琉球旅遊 實名制查核發現竟是竊盜通緝犯

小琉球搭船實名制識破可疑乘客 揪出通緝犯

桃警實習生首度參與查緝 逮獲母子通緝犯

相關新聞

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

新北市土城區驚傳人倫悲劇，9旬嫗今年2月曾遭7旬子趕出家門，流落街頭為警方送返家，今天下午竟又因發生口角，遭兒子持水果刀...

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

南投縣信義鄉可樂可樂安山16日發生山域事故，消防署特搜隊與空勤直升機緊急出動，成功吊掛三名受困山友下山。不過，其中70歲...

影／國三汐止5車連環撞釀7傷！遊覽車車頭爛毀 汽車被撞翻橫躺車道

國三南下13.5公里汐止路段今天中午發生5車連環車禍釀7傷，疑肇事遊覽車司機江姓男子未注意前方車流大排長龍已回堵，未減速...

她開北宜公路 不慎墜80公尺深谷奇蹟生還…3天後卻死於住家大火

宜蘭縣三星鄉一名王姓女子3天前駕車經過北宜公路時，不慎墜落80公尺深谷，幸運獲救，今天傍晚卻因住家火警，王女被丈夫救出時...

恐賠高額維修費！小轎車撞路邊保時捷 直衝上騎樓駕駛受傷

賴姓男子今天下午駕駛小轎車沿彰化市中山路南下，卻不明原因偏離車道，撞上停在路邊的一輛保時捷休旅車，造成左後方毀損，還波及...

影響救護安全？戰傷救護止血帶遭疑難操作 新北：採購合規合法

新北市消防局採購戰傷救護止血帶，引發消防員工作權益促進會質疑操作不易、固定不足，恐影響救護安全。消防局回應，依消防署規格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。