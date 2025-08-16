桃園警員勤餘苦讀脫穎而出 曾律嘉從警5年後考取三等刑警特考
桃園市平鎮警分局北勢派出所25歲警員曾律嘉，在分局長徐坤隆及歷任所長章駿城及簡建忠的鼓勵下，勤餘時間埋首苦讀，今年參加三等刑事警察特考，在372名考生中脫穎而出，順利錄取。徐坤隆也於放榜當日親赴現場，於紅榜前向曾員致賀，肯定其努力與優異表現，也期勉持續精進專業，成為同仁楷模。
徐坤隆表示，曾律嘉為警專37期畢業，從警5年多來一直服務於北勢派出所，不僅工作態度認真，對於查緝通緝犯、竊盜等各類刑案表現優異。今年的三等刑事警察特考難度極高，曾員除在工作之餘善用時間複習，下班後更是全力投入苦讀，最終以亮眼成績脫穎而出、榮登金榜。他的努力與成就，令同事們無不敬佩、刮目相看。
徐坤隆與平鎮警友辦事處主任葉雲宙，也特別代表全體同仁與警友，致贈象徵榮譽與專業的紀念鋼筆，勉勵曾員持續精進、書寫更多佳績。此外，台灣水墨名家朱珍霖獲悉喜訊後，也特別親筆揮毫題寫紅榜祝賀，筆力遒勁、氣韻生動，寄寓對其前程似錦的祝福。紅榜送抵派出所時，吸引同事駐足欣賞、拍照留念，現場洋溢祝福與榮耀。
徐坤隆另表示，警察人員三等考試是現職員警爭取晉升巡官的重要管道，競爭激烈且難度極高。曾律嘉在繁忙勤務之餘，仍能持之以恆研讀相關專業知識，並在考試中充分展現深厚的刑事警察專業素養與嚴謹的邏輯思維能力，最終成功考取，堪為全體同仁的楷模。
