落海第4天...嘉義布袋28歲釣客尋獲 泡水浮腫已成冰冷屍體
楊柳颱風期間，台南市28歲林姓男子與友人13日相約至嘉義縣布袋鎮好美里釣魚，不料沒站穩被海浪捲走，海巡署出動空偵機、各式船艇連日搜救，布袋第十三海巡隊今早8時許在布袋北堤外海尋獲，林男屍體浮腫已明顯死亡，後續將由法醫相驗釐清死因。
林男8月13日落海，同行友人立即報警，警消及海巡人員獲報趕往，海象狀況惡劣，數十人沿岸搜索未果，隔天又出動無人機、35噸艇、30P艇及巡邏人力，並協同空勤總隊空偵機投入救援，直到今天第4天，終於在海上發現林男屍體，將浮屍撈起帶上岸。
海巡署中部分署表示，林姓釣客落水地點為嘉義縣政府颱風公告管制區域，無視禁令擅闖釣魚，除了把握黃金救援時間動員大批能量，盼盡速找回落水者，也對違規者「零容忍」開立舉發單，依災害防救法將同行釣客函送嘉義縣政府裁處5至25萬元罰鍰。
