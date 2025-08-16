快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗！擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市科技執法3年127萬件卻近5成「不舉發」 警曝原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市近3年科技執法共計127萬餘件，自動辨識後58萬餘件「不舉發」比例近5成，審計報告指出，警察局未列管不舉發原因，且其他進行舉發的案件，也沒有明確判斷基準，造成不同人員審核出現不同結果。對此，北市交大指出，會強化主管覆核機制。

台北市科技執法案件舉發流程，由設備自動辨識違規行為，記錄違規時間及違規影像資料，自動傳送至後端平台「違規E化系統」由員警於後端平台審核案件、採證影像是否符合告發要件，確認資訊無誤後，在後端平台辦理舉發作業，並傳送案件進行入案、製單及寄送程序；若採證影像不符合告發要件則不舉發。

警察局統計，台北市從民國111至113年至9月底，科技執法設備自動辨識違規案件，分別是48萬餘件、42萬餘件及36萬餘件，合計127萬餘件，經警察局審核結果，各年度案件狀態為不舉發者，分別為24萬餘件、20萬餘件及13萬餘件，合計58萬餘件，占科技執法設備自動辨識違規案件45%以上，不舉發比例近5成。

審計報告指出，運用科技執法查獲違規案件，有助減少交通事故，但警察局建置的「違規E化系統」沒有欄位可錄列管不舉發原因，無法就不舉發原因予以統計分類並研析癥結，對於不舉發的違規案件未探究原委，有待檢討。

另外，審計報告也指出，市警局的科技執法辨識案件舉發流程，是員警自行檢視科技執法設備辨識違規影像紀錄的採證情形，是否開單，但舉發與否之要件，因未明確規範判斷基準，且審核、入案等程序沒有相關覆核程序，易發生諸如救護車、消防車等執行公務未禮讓行人等也被列違規以及「不同人員審核、舉發結果不同」。

北市交通大隊指出，科技執法不舉發案件的原因，多屬執行公務，以及事故車、故障車、閃避他車、配合警察義交指揮，或是道路施工及交通工程不當等；今年1至7月，科技執法舉發計38萬5807件、不舉發計12萬3904件，占比32%，已顯著下降。

至於科技執法案件審核流程，市警局也針對員警審核案件，強化主管覆核及分局查核機制，並要求各單位應指派法律素養及資經歷豐富的績優員警，擔任審核人員，避免雷同違規，卻有不同舉發結果。

台北市從111年至去年9月，科技執法共計127萬餘件。圖／報系資料照
台北市從111年至去年9月，科技執法共計127萬餘件。圖／報系資料照

北市 警察 科技執法

延伸閱讀

桃警強力稽查改裝噪音車 半年移送6700件、罰鍰逾3.5萬元

9月1日起竹市標靶式科技執法遷至光復路、大雅路

取締件數第1名！基隆「這路口」暫停科技執法 市警局長曝原因

台中科技執法開罰半年破23萬件！路口違規「不看標線」最嚴重

相關新聞

宜蘭冷凍廠「氨氣外洩」阿摩尼亞味瀰漫漁村 毒化小組急出動

宜蘭縣南方澳漁港今天傳出濃厚的阿摩尼亞味道，消防局接獲報案，派出多個分隊人車前往，並通知毒化災事故應變小組。調查發現是一...

台北市科技執法3年127萬件卻近5成「不舉發」 警曝原因

北市近3年科技執法共計127萬餘件，自動辨識後58萬餘件「不舉發」比例近5成，審計報告指出，警察局未列管不舉發原因，且其...

北投平房發生火警 9旬婦一度受困...嗆傷送醫無大礙

台北市北投區杏林一路一間平房今天上午10點多發生火警，一名90歲婦人受困屋內，消防人員趕抵協助救出，發現她有吸入性嗆傷緊...

落海第4天...嘉義布袋28歲釣客尋獲 泡水浮腫已成冰冷屍體

楊柳颱風期間，台南市28歲林姓男子與友人13日相約至嘉義縣布袋鎮好美里釣魚，不料沒站穩被海浪捲走，海巡署出動空偵機、各式...

遊蕩犬突然衝出害撞車 高雄騎士撞路邊停車肇責待釐清

高雄呂姓男子昨天深夜騎機車回家途中，疑路上衝出遊蕩犬，他為閃避遊蕩犬，不慎擦撞路邊的停車，摔得人仰馬翻送醫，無生命危險。...

高雄媽祖港橋女子落水 民眾目睹拋救生圈救命

高雄市前鎮區媽祖港橋今天上午發生女子落水，附近民眾發現1名女子掉落前鎮運河，趕緊跑去丟下救生圈並向119求救，女子抓住救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。