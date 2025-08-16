台北市科技執法3年127萬件卻近5成「不舉發」 警曝原因

北市近3年科技執法共計127萬餘件，自動辨識後58萬餘件「不舉發」比例近5成，審計報告指出，警察局未列管不舉發原因，且其他進行舉發的案件，也沒有明確判斷基準，造成不同人員審核出現不同結果。對此，北市交大指出，會強化主管覆核機制。

台北市科技執法案件舉發流程，由設備自動辨識違規行為，記錄違規時間及違規影像資料，自動傳送至後端平台「違規E化系統」由員警於後端平台審核案件、採證影像是否符合告發要件，確認資訊無誤後，在後端平台辦理舉發作業，並傳送案件進行入案、製單及寄送程序；若採證影像不符合告發要件則不舉發。

警察局統計，台北市從民國111至113年至9月底，科技執法設備自動辨識違規案件，分別是48萬餘件、42萬餘件及36萬餘件，合計127萬餘件，經警察局審核結果，各年度案件狀態為不舉發者，分別為24萬餘件、20萬餘件及13萬餘件，合計58萬餘件，占科技執法設備自動辨識違規案件45%以上，不舉發比例近5成。

審計報告指出，運用科技執法查獲違規案件，有助減少交通事故，但警察局建置的「違規E化系統」沒有欄位可錄列管不舉發原因，無法就不舉發原因予以統計分類並研析癥結，對於不舉發的違規案件未探究原委，有待檢討。

另外，審計報告也指出，市警局的科技執法辨識案件舉發流程，是員警自行檢視科技執法設備辨識違規影像紀錄的採證情形，是否開單，但舉發與否之要件，因未明確規範判斷基準，且審核、入案等程序沒有相關覆核程序，易發生諸如救護車、消防車等執行公務未禮讓行人等也被列違規以及「不同人員審核、舉發結果不同」。

北市交通大隊指出，科技執法不舉發案件的原因，多屬執行公務，以及事故車、故障車、閃避他車、配合警察義交指揮，或是道路施工及交通工程不當等；今年1至7月，科技執法舉發計38萬5807件、不舉發計12萬3904件，占比32%，已顯著下降。