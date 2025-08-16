宜蘭冷凍廠「氨氣外洩」阿摩尼亞味瀰漫漁村 毒化小組急出動

宜蘭縣南方澳漁港今天傳出濃厚的阿摩尼亞味道，消防局接獲報案，派出多個分隊人車前往，並通知毒化災事故應變小組。調查發現是一間海產冷凍加工廠安全閥跳掉，協助止漏並降低室內氣體濃度，幸好無人受傷。

宜蘭縣消防局上午7時50分接獲民眾報案，在南方澳造船路巷弄間聞到很濃的阿摩尼亞味道，疑似氨氣外洩，請消防局協助處理。

宜蘭縣消防局第四大隊、南方澳、蘇澳、冬山及馬賽分隊出動14名人員及水箱車、化學車、器材車等救災車輛趕到場，發現是一家老字號的冷凍加工廠，因安全閥跳脫，導致氨氣外洩，已關閉安全閥檢測濃度，並布設水線防護。