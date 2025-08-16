快訊

見貓躺車道急閃 花蓮轎車失控側翻釀1車7傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

鍾姓男子昨晚駕車行經台9線花蓮光復鄉路段時，疑似為閃避躺在車道上的貓，車身失控打滑側翻，車上4大3小擦挫傷，最小才4歲。警方調查，鍾男並未飲酒，已調閱行車記錄器釐清事故。

鳳林警分局大富派出所副所長謝有勝說，昨晚9時12分接獲通報，光復鄉台9線與尚德街口有車輛翻車，大富派出所員警立即趕到現場處理並指揮交通，消防局人員也到場將傷者送醫。

警方調查，當時34歲鍾姓男子駕駛5人座小客車載友人其孩子出遊，車上共4名大人3名小孩，最小的才4歲。鍾駕車沿台9線往南行駛在外側車道，經過尚德街口時失控打滑，先偏向內側撞上分隔島，再翻覆到路中間。

鍾男告訴警方，當時天色很暗，突然看到前方不遠處有貓咪，擔心壓到貓，緊急閃避才發生車禍；警方調查鍾男沒有酒精反應，調閱行車記錄器，當時車前確實有一隻貓躺在外側車道上，正釐清事故原因，全案依A2交通事故處理。

鳳林警分局呼籲，台9線光復鄉路段車流量大，夜間能見度較低，行車時應注意前方狀況及突發事件，避免因緊急閃避而發生意外，切勿超速、疲勞駕駛及超載，並定期檢查車輛狀況，確保行車安全。

台9線花蓮縣光復鄉路段，昨晚發生小客車撞上內側分隔島再翻覆路中間車禍，造成7人受傷，駕駛稱為閃貓才失控。圖／民眾提供
台9線花蓮縣光復鄉路段，昨晚發生小客車撞上內側分隔島再翻覆路中間車禍，造成7人受傷，駕駛稱為閃貓才失控。圖／民眾提供
台9線花蓮縣光復鄉路段，昨晚發生小客車自撞翻覆車禍，駕駛稱當時在路上看到貓，為閃避才失控。圖／民眾提供
台9線花蓮縣光復鄉路段，昨晚發生小客車自撞翻覆車禍，駕駛稱當時在路上看到貓，為閃避才失控。圖／民眾提供
台9線花蓮縣光復鄉路段，昨晚發生小客車自撞翻覆車禍，造成4名大人及3人小孩擦挫傷。圖／民眾提供
台9線花蓮縣光復鄉路段，昨晚發生小客車自撞翻覆車禍，造成4名大人及3人小孩擦挫傷。圖／民眾提供
台9線花蓮縣光復鄉路段，昨晚發生小客車自撞翻覆車禍，駕駛稱當時在路上看到貓，為閃避才失控。圖／民眾提供
台9線花蓮縣光復鄉路段，昨晚發生小客車自撞翻覆車禍，駕駛稱當時在路上看到貓，為閃避才失控。圖／民眾提供

