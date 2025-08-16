快訊

北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡

Netflix真人秀女星「忘拔棉條卡體內一個月」 飄惡臭：像老鼠死在體內

巧合？雙普記者會接近尾聲…烏克蘭哈爾科夫「空襲警報」狂響

聽新聞
0:00 / 0:00

一家養2狗7貓環境惡劣 牠慘餓死...還遭同類啃屍到見骨

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓女子與蕭姓親戚等3人同居，一家前後養了2隻狗、7隻貓，但身為飼主卻沒提供充足空間、食物，反而將多隻貓塞在同個籠子內，一天只餵一餐，釀其中1隻貓嚴重營養不良餓死，屍體還遭其他貓啃食到胸骨外露，檢方依違反動物保護法將3人向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，林女和蕭姓親戚、蕭的女友等3人同住烏日區，其等2019年起陸陸續續養了多隻貓狗，家中累積多達2隻狗、7隻貓，但3人卻沒有提供寵物適當生活空間或足夠食物。

檢警發現，林等人將多隻貓關在同一個籠子內，且一天只提供一次食物，就連動物異常也沒即時予以醫療或其他必要處理，導致籠中1隻貓因長期飢餓、嚴重營養不良及消瘦，於2024年12月30日死亡。

且該隻貓死亡後，還慘遭同籠的其他貓舔食、啃咬，主要臟器大部分都不見，甚至胸骨外露，後來有民眾向台中市動物保護防疫處報案，經檢查員到場採證並將貓屍送台大獸醫解剖鑑定。

檢方訊時，林等3人均坦承不諱，並有動保處人員證詞、調查，以及現場貓屍照片、獸醫解剖等可佐證。

檢方偵結依違反動物保護法，故意傷害動物致動物重要器官功能喪失而死亡罪嫌，將3人向法院聲請簡易判決處刑。

貓示意圖，與案情無關。圖／報系資料照
貓示意圖，與案情無關。圖／報系資料照

動保法

延伸閱讀

動保團體要《瑪利歐賽車世界》移除乳牛鼻環：同類因此飽受虐待

降息行情發酵！非投等債ETF誰最會配？00945B費用率最低、穩定月月領息搶眼

毛孩患絕症何時該忍痛放手？獸醫點1判斷指標：愛到最後才叫負責

貓咪老了也會長皺紋？喵星人「5大老化訊號」跟人類超像一定要知道

相關新聞

20歲男爬電塔慘死 律師直指「短影音」影響超過預期、盲從媚眾成日常

新北樹林、桃園龜山交界的大同山14日發生離奇火燒山意外，20歲謝姓男子疑為拍美景，爬上電塔觸電，著火墜地被燒成焦屍，點燃...

台中麻園頭溪傳老翁墜河拐杖留岸上 失蹤3天今遺體趴河床

台中市西區博館路、華美西街旁麻園頭溪13日傳出疑似有老翁墜河，警方當天就經家屬報案協尋失蹤人口，消防也出動沿途搜索，僅發...

一家養2狗7貓環境惡劣 牠慘餓死...還遭同類啃屍到見骨

台中林姓女子與蕭姓親戚等3人同居，一家前後養了2隻狗、7隻貓，但身為飼主卻沒提供充足空間、食物，反而將多隻貓塞在同個籠子...

南橫墜谷事件 倖存少年暫由生父照顧

南橫一家五口墜谷車禍倖存十四歲潘姓少年無依無靠，親友透露，近日繼父李男、母親吳女及生父潘男三方家屬開過協調會，眾人協議暫...

國道追撞緩撞車…嘉義民和國中棒球隊 教練腦出血1學生昏迷

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊昨到高雄市立德棒球場移地訓練，下午許姓教練駕駛廂型車載7名學生返程，行經國道3號台南官田路段追...

嘉義民和國中棒球隊國道車禍 1球員傷重插管、2人意識不清

嘉義縣民和國民中學棒球隊成員今天乘廂型車行經國道3號北向337.5公里路段時，撞上作業中公務工程緩撞車，廂型車上8人受傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。