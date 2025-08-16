一家養2狗7貓環境惡劣 牠慘餓死...還遭同類啃屍到見骨

台中林姓女子與蕭姓親戚等3人同居，一家前後養了2隻狗、7隻貓，但身為飼主卻沒提供充足空間、食物，反而將多隻貓塞在同個籠子內，一天只餵一餐，釀其中1隻貓嚴重營養不良餓死，屍體還遭其他貓啃食到胸骨外露，檢方依違反動物保護法將3人向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，林女和蕭姓親戚、蕭的女友等3人同住烏日區，其等2019年起陸陸續續養了多隻貓狗，家中累積多達2隻狗、7隻貓，但3人卻沒有提供寵物適當生活空間或足夠食物。

檢警發現，林等人將多隻貓關在同一個籠子內，且一天只提供一次食物，就連動物異常也沒即時予以醫療或其他必要處理，導致籠中1隻貓因長期飢餓、嚴重營養不良及消瘦，於2024年12月30日死亡。

且該隻貓死亡後，還慘遭同籠的其他貓舔食、啃咬，主要臟器大部分都不見，甚至胸骨外露，後來有民眾向台中市動物保護防疫處報案，經檢查員到場採證並將貓屍送台大獸醫解剖鑑定。

檢方訊時，林等3人均坦承不諱，並有動保處人員證詞、調查，以及現場貓屍照片、獸醫解剖等可佐證。