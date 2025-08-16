20歲男爬電塔慘死 律師直指「短影音」影響超過預期、盲從媚眾成日常

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北樹林、桃園龜山交界的大同山14日發生離奇火燒山意外，20歲謝姓男子疑為拍美景，爬上電塔觸電，著火墜地被燒成焦屍，點燃芒草引發火燒山。

律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，她第一次看到這個新聞的時候，除了覺得非常不可思議以外，另外一個就是直接聯想到女兒常常用平板或手機去刷的短影音，怪奇的影片，都會有類似人身示範危險／災難，但是其實是特效的影片。

李怡貞表示，她不理解為何受過國民義務教育的成年男子，竟會攀爬高壓電塔，到底目的是什麼？吸眼球？IG打卡？真的想不出任何攀爬高壓電塔的必要性，更何況新聞報導女友在電塔下，手機還留有男生最後的遺照，「貨真價實的亡美照」。

高壓電會給人體帶來的影響，李怡貞表示，印象中國中應該就教導過了，甚至國小就會教關於插座觸電等意外的注意事項。所以該名男子自己去爬高壓電塔，到底是怎麼樣子的意念？ 真心不解。

李怡貞表示，現在很多孩子都不太常、也不太愛看書，透過視覺或是聽覺的語音刺激的方式，快速接收資訊，導致沒辦法訓練自己獨立判斷思考的能力。大量的正確與錯誤的輸入交雜，無法分辨。「盲從，媚眾，變成他們的日常。甚至為了出名，流量可以撇開道德的不擇手段」。

針對這起意外，李怡貞表示，大家真的要好好思考一下，下一代究竟面臨的是怎麼樣子的世界。當以為下孩子已經成年長大，不可能做出這些蠢事，這些蠢事往往都會帶來不可挽回的後果與悲傷，「他們終究是做了，甚至因此直接終結自己的青春」。時代變化的比我們想像中都快，影音帶來的影響也都超過我們的預期。大家真的要好好陪伴了解並即時導正自己的孩子。真的不想再看到類似荒謬的事件發生。

她說，犯罪型態也都因為科技日新月異，變化真的太快。「你們知道爬高壓電塔，也有可能違反電業法的問題嗎？」

網友表示，「抖音短影音真的一堆危險的影片，沒辦法控管」、「滿離譜的一件事，現在的小孩分不清楚什麼是正常的，什麼是唬爛的」、「網路影音變成孩子失去判斷能力，而且這年代的教育也很少推動安全教育」、「很荒謬的行為，連基本常識都沒有」、「很多知識學校都有教，但他們常常不在意，網路才是他們的世界」、「現在的人只要流量」、「抖音超蠢，不懂政府怎麼不強制管理」、「為了打卡炫耀，命都不要。真的大可不必」。

20歲謝姓男子爬電塔觸電，著火墜地，引發火燒山。記者陳恩惠／翻攝
20歲謝姓男子爬電塔觸電，著火墜地，引發火燒山。記者陳恩惠／翻攝

