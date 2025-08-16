聽新聞
國道追撞緩撞車…嘉義民和國中棒球隊 教練腦出血1學生昏迷

聯合報／ 記者黃于凡周宗禎／連線報導

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊許姓教練昨天駕駛廂型車載7名學生，行經國道3號台南官田路段追撞清掃路面的緩撞車，車頭嚴重變形，車上8人被救出送醫。圖／讀者提供
嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊許姓教練昨天駕駛廂型車載7名學生，行經國道3號台南官田路段追撞清掃路面的緩撞車，車頭嚴重變形，車上8人被救出送醫。圖／讀者提供

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊昨到高雄市立德棒球場移地訓練，下午許姓教練駕駛廂型車載7名學生返程，行經國道3號台南官田路段追撞清掃路面的緩撞車，車頭嚴重變形，救護人員將車上8人救出送醫，許姓教練腦出血緊急手術，陳姓學生昏迷仍在加護病房，其餘學生有骨折、撕裂傷等。

國道警方指出，昨天下午2時56分，國道3號官田北上路段發生廂型車追撞內側車道執行路面清掃工作的緩撞車，造成8人受傷，兩車駕駛酒測值皆為零，肇事原因調查中。

台南市消防局指出，消防、救護人員到場時發現廂型車車頭嚴重毀損，車體變形，駕駛及7名學生受困車內，使用破壞器材陸續將8名受困傷者救出送醫。

嘉義縣政府教育處長李美華說，民和國中棒球隊受傷教練及學生被送至台南柳營奇美醫院等醫院，立即派員到醫院關心及協助後續醫療保險事宜。校長邱獻萱說，校方也派員關心教練及學生狀況，提供協助。

據了解，40餘歲許姓教練腦出血，緊急手術治療，15歲陳姓學生意識模糊，仍在加護病房觀察，其餘學生有的手腳開放性骨折、右耳耳漏或撕裂傷，分送台南4家醫院治療。

民和國中棒球隊於1994年9月成立，重視科學化訓練及實戰交流賽，與東石國中都是嘉義縣重要棒球發展基地，為棒球運動發展培育許多人才。

