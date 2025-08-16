聽新聞
中信反毒基金會 籲當拒毒勇者

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

中信反毒基金會董事長辜仲諒（後排左三）鼓勵民安國小棒球隊孩子，以球員為榜樣，養成良好運動習慣、遠離毒品危害。圖／中信反毒基金會提供
中信反毒基金會董事長辜仲諒（後排左三）鼓勵民安國小棒球隊孩子，以球員為榜樣，養成良好運動習慣、遠離毒品危害。圖／中信反毒基金會提供

中國信託反毒教育基金會（中信反毒基金會）以「預防教育」與「降低再犯」為兩大主軸，十年間辦理超過兩千六百場反毒宣導活動，逾一三五萬人次參與。今年適逢成立十周年，即日起至十七日止，於國立台灣科學教育館一樓大廳舉辦「拾光島：十年淬鍊，拒毒勇者的誕生」成果展，免費入場，邀全民共同關注毒品防制。

展覽以沉浸式互動設計六大展區、五個關卡，將情緒覺察、團隊協作、毒品風險辨識等生活技能，融入投球、圖像溝通、迷思判斷、紙飛機投擲等於遊戲之中，讓大小朋友在闖關中學習拒毒能力。

中信反毒基金會董事長辜仲諒表示，反毒是一項「今天不做，明天就會後悔的事」，基金會走遍全台，結合中信集團與職業運動團隊力量，鼓勵青少年培養正向休閒興趣遠離毒品。

基金會表示，法務部統計，台灣毒品新生人口已由二○一五年的一萬七千多人，降至去年底的八千九百人，一、二級毒品再犯率也由百分之四十四點三，降至百分之廿四點八，顯示預防教育與降低再犯均見初步成果。

法務部政務次長黃世杰指出，基金會自二○一七年起投入逾兩千七百萬元，改善監所內與母親同住幼兒的生活與教育環境。雙方也合作舉辦「毒品法庭暨多元處遇」國際研討會，促成「毒品危害防制條例」修正。台北市長蔣萬安致詞時表示，北市府與基金會合作推動ＶＲ反毒教育、培訓少年工作人員，並強化與警察局、少輔會的連結。

毒品 反毒 中信

