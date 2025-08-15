官兵「防色誘、防詐騙」自保必修課！海巡署北部分署找專家開講

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海巡署北部分署今天在艦隊分署第七海巡隊舉辦「清淨藍海‧廉能海巡」法治教育宣導，邀請律師許育誠剖析海巡人員常見違法與財務風險案例、國安洩密、詐騙手法及「消費者債務清理條例」等重點，同時提供法律諮詢，吸引上百名海巡官兵熱烈參與。

為提升、強化法紀意識、財務規劃能力及風險辨識力的宣導效果，課程結束立刻播放由海洋委員會與海巡署製作的卡通宣導短片「神鬼當鋪－公務機密篇」，以及與世新大學跨域合作拍攝的微電影「不悔」，利用生動活潑的形式深化保密防諜觀念，鼓勵海巡官兵勇於檢舉洩密不法行為；最後針對今年7月22日正式施行的「公益揭弊者保護法」進行重點說明，為整場活動劃下圓滿句點。

北部分署表示，近年不法分子常以金錢、詐術或美色誘惑人員，企圖蒐集機關內部機敏資料；亦有同仁因不熟悉法令或防詐觀念不足，而誤觸法網或遭詐騙。為防範此類風險，北部分署將持續推動法治教育、案例分享與法律諮詢服務，協助同仁及時解決債務與法律問題，營造廉潔、友善的職場環境，並持續維護機關廉能形象。

海巡署北部分署今天在艦隊分署第七海巡隊舉辦「清淨藍海‧廉能海巡」法治教育宣導，邀請律師許育誠開講。圖／海巡署北部分署提供
