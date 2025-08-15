快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義民和國中棒球隊國道車禍 1球員傷重插管、2人意識不清

中央社／ 台南15日電

嘉義縣民和國中棒球隊成員15日分乘2輛車前往高雄立德棒球場移地訓練、打友誼賽，其中1輛車回程途中在國道3號台南段發生車禍，駕駛車輛的教練及車上球員共8人受傷，分送4家醫院治療。（國道警方提供）中央社
嘉義縣民和國中棒球隊成員15日分乘2輛車前往高雄立德棒球場移地訓練、打友誼賽，其中1輛車回程途中在國道3號台南段發生車禍，駕駛車輛的教練及車上球員共8人受傷，分送4家醫院治療。（國道警方提供）中央社

嘉義縣民和國民中學棒球隊成員今天乘廂型車行經國道3號北向337.5公里路段時，撞上作業中公務工程緩撞車，廂型車上8人受傷送醫，其中1名教練及1名球員意識不清。

台南市政府消防局下午3時左右接獲報案，廂型車撞及通部高速公路局委外工程緩撞車事故，陸續調派14部各式車輛、29名人員前往救援，抵達後發現廂型車受損，車頭處變形，共8人受困廂型車，一一協助傷者脫困後，初步檢傷後由救護車送醫。

經初步檢傷，廂型車許姓駕駛意識模糊，臉部撕裂傷，送往佳里奇美醫院治療，另有約15歲男性傷者意識昏迷，送往柳營奇美醫院，其餘6人意識清醒，分別送往柳營奇美、佳里奇美、永康奇美醫院及麻豆新樓醫院。

嘉義縣政府教育處長李美華下午趕往柳營奇美醫院探視傷者，接受媒體聯訪表示，棒球隊成員分搭2輛車前往高雄市立德棒球場移地訓練及友誼賽，其中1輛車回程途中車禍，駕駛車輛的教練及車上球員共8人受傷，分送4家醫院治療。

李美華說，其中4名球員送到柳營奇美醫院，有1人較嚴重，接受插管治療，所有受傷學生身分已釐清，並通知家屬趕往，縣府將全力協助做好後續治療工作。

嘉縣府發布新聞訊息表示，李美華與醫療團隊密切聯繫，確保每名傷者都能獲最完善治療，將持續追蹤傷者恢復情形，並協助家屬相關事宜，期盼所有受傷人員早日康復、平安返校。

嘉縣府說，教育處已同步通知縣內各級學校，如果需前往外縣市比賽或訓練，遇天候不佳或道路安全疑慮時，務必首要考量安全，必要時應向主辦單位說明並取消行程。

內政部警政署國道公路警察局第八公路警察大隊發布新聞稿表示，肇事車輛不明原因撞擊前方執行內側清掃工作的高公局緩撞車，8人受傷，各車駕駛人酒測值0，事故現場下午4時4分恢復全線通車，相關肇事原因待調查釐清。

教練 車禍 嘉義 台南 國中生 奇美醫院

延伸閱讀

嘉縣2國中棒球隊接連遇車劫 1個多月2次國道車禍16人受傷

嘉義學生0728淹水挺進災區送便當 獲肯定頒發獎助學金

學生傷勢曝光…嘉義民和國中棒球隊車國道追撞 8輕重傷分送4醫院

車頭全毀！嘉義民和國中棒球隊車禍 教練昏迷、7學生傷勢嚴重送醫

相關新聞

找到國小畢業生了！黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

台南市仁德國小陳姓、藍姓及鍾姓3名畢業生上月24日相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，藍童自行上岸，陳童由消防人員拉上...

嘉義民和國中棒球隊國道車禍 1球員傷重插管、2人意識不清

嘉義縣民和國民中學棒球隊成員今天乘廂型車行經國道3號北向337.5公里路段時，撞上作業中公務工程緩撞車，廂型車上8人受傷...

吊臂重摔畫面曝！桃園龜山建案吊車失控翻覆 砸傷女路人送醫

位於桃園機場捷運A7站區範圍的龜山區牛角坡、文桃路口一處建案工地，今午吊車進行吊掛作業時，突然失去重心傾斜，吊臂當場重摔...

為拍落日美景攀電塔頂觸電亡 20歲準男大學生父母悲痛認屍

新北市謝姓年輕男子昨與女姓友人至樹林區大同山踏青，傍晚時為了拍日落美景，攀爬15公尺高電塔頂，意外觸電全身起火墜地亡，火勢一度引發山林火警，桃園地檢署檢察官今午率法醫相驗，謝男家屬神情哀痛抵達不發一語，至於同行女友人與家人也在場等候檢察官訊問。

嘉縣2國中棒球隊接連遇車劫 1個多月2次國道車禍16人受傷

嘉義縣民和國中棒球隊座車，下午在國道3號北上337.5公里處與防撞車車禍，8名教練球員受傷，離奇的是，短短1個多月，7月...

龜山吊車倒頭栽似「長頸鹿倒下」 50公尺吊臂如甩鞭砸地駭人

桃園市龜山區一處建案基地今天下午進行吊掛作業，吊車疑似中心不穩「倒頭栽」，50公尺長的吊臂如同甩邊重重砸向地面，路人見狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。