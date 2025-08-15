嘉義民和國中棒球隊國道車禍 1球員傷重插管、2人意識不清

嘉義縣民和國中棒球隊成員15日分乘2輛車前往高雄立德棒球場移地訓練、打友誼賽，其中1輛車回程途中在國道3號台南段發生車禍，駕駛車輛的教練及車上球員共8人受傷，分送4家醫院治療。（國道警方提供）中央社

嘉義縣民和國民中學棒球隊成員今天乘廂型車行經國道3號北向337.5公里路段時，撞上作業中公務工程緩撞車，廂型車上8人受傷送醫，其中1名教練及1名球員意識不清。

台南市政府消防局下午3時左右接獲報案，廂型車撞及通部高速公路局委外工程緩撞車事故，陸續調派14部各式車輛、29名人員前往救援，抵達後發現廂型車受損，車頭處變形，共8人受困廂型車，一一協助傷者脫困後，初步檢傷後由救護車送醫。

經初步檢傷，廂型車許姓駕駛意識模糊，臉部撕裂傷，送往佳里奇美醫院治療，另有約15歲男性傷者意識昏迷，送往柳營奇美醫院，其餘6人意識清醒，分別送往柳營奇美、佳里奇美、永康奇美醫院及麻豆新樓醫院。

嘉義縣政府教育處長李美華下午趕往柳營奇美醫院探視傷者，接受媒體聯訪表示，棒球隊成員分搭2輛車前往高雄市立德棒球場移地訓練及友誼賽，其中1輛車回程途中車禍，駕駛車輛的教練及車上球員共8人受傷，分送4家醫院治療。

李美華說，其中4名球員送到柳營奇美醫院，有1人較嚴重，接受插管治療，所有受傷學生身分已釐清，並通知家屬趕往，縣府將全力協助做好後續治療工作。

嘉縣府發布新聞訊息表示，李美華與醫療團隊密切聯繫，確保每名傷者都能獲最完善治療，將持續追蹤傷者恢復情形，並協助家屬相關事宜，期盼所有受傷人員早日康復、平安返校。

嘉縣府說，教育處已同步通知縣內各級學校，如果需前往外縣市比賽或訓練，遇天候不佳或道路安全疑慮時，務必首要考量安全，必要時應向主辦單位說明並取消行程。

內政部警政署國道公路警察局第八公路警察大隊發布新聞稿表示，肇事車輛不明原因撞擊前方執行內側清掃工作的高公局緩撞車，8人受傷，各車駕駛人酒測值0，事故現場下午4時4分恢復全線通車，相關肇事原因待調查釐清。