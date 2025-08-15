聽新聞
嘉縣2國中棒球隊接連遇車劫 1個多月2次國道車禍16人受傷
嘉義縣民和國中棒球隊座車，下午在國道3號北上337.5公里處與防撞車車禍，8名教練球員受傷，離奇的是，短短1個多月，7月10日忠和國中棒球隊座車到台東比賽，途經國道3號台南白河路段南下308.5公里處，車輛翻覆車禍，也造成8人受傷，2校棒球隊都在國道3號車禍，共造成16人受傷。
忠和國中棒球隊7月10日上午由教練開廂型車，載7名學生前往台東參加比賽的途中，在國道3號台南白河路段，南下308.5公里處，疑似天雨路滑，車輛自撞護欄翻覆，造成師生8人受傷送醫治療。行車紀錄器拍下銀色廂型車，整輛車側翻、橫躺在國道上，車體嚴重扭曲變形，造成車上8人受傷。
今天民和國中棒球隊到高雄市立德棒球場移地訓練，下午返程，在國道3號台南善化路段追撞緩撞車，車頭嚴重變形，40多歲教練傷勢嚴重意識模糊，還有1名少年昏迷，另6名學生分別有骨折、耳漏及頭部撕裂傷等傷勢，全都送醫治療。
