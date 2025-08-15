澎湖2起急重症 陸海空接力送醫救治
澎湖1名50多歲婦人和望安36歲王姓男子，今天因非創傷性顱內出血與骨折，分別由救護直升機、巡防艇與救護車等陸海空接力送醫，分別前往高雄榮總及三總澎湖分院治療。
澎湖衛生局表示，今天上午1名50多歲婦人因非創傷性顱內出血，經三總澎湖分院妥善處置後，透過衛福部空轉後送遠距醫療會診平台，啟動駐地救護直升機送往高雄榮民醫院接受進一步治療。
另外，家住偏遠望安鄉花嶼村的王姓男子因左手開放性骨折，先在花嶼衛生室簡單包紮，因不符合空中轉診條件，仍通報第13巡防區指揮在海上執勤的澎湖巡防艇接駁，於下午近2時抵馬公港，再由消防局救護車送往三總澎湖分院就醫。
澎湖縣衛生局強調，離島醫療資源有限，民眾若發生重症或重大急病，空中轉診可爭取黃金救援時間。衛生局將持續優化緊急醫療資源與運輸機制，確保民眾在第一時間獲得完善醫療照護。
