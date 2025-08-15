快訊

學生傷勢曝光…嘉義民和國中棒球隊車國道追撞 8輕重傷分送4醫院

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

嘉義縣民和國中慈輝分校棒球隊廂型車，下午行經國道3號337.5公里北上善化路段，追撞高速公路局緩撞車。7名學生與男性駕駛8人受困，一名男學生與駕駛意識昏迷，就近分送台南佳里、柳營奇美醫院，其餘骨折外傷學生分送柳營、佳里與永康奇美及麻豆新樓醫院救治。

廂型車車頭嚴重損毀，司機夾在駕駛座上，血流如注傷勢嚴重。台南市消防局表示，消防搶救人員使用破壞器材將8名受困傷者救出，4名送柳奇、2名送佳奇、1名送麻新，1名送永奇。

送柳營奇美男性傷者其中一名意識昏迷。另一全身肢體疼痛，有躁動情形，生命徵象穩定，另兩名頭部撕裂傷，右膝擦傷。

一名10歲男性傷患手腳疑似有開放性骨折，送往麻豆新樓。12歲男性傷患右耳有耳漏，送永康奇美，另一人右大腿有變形，意識清楚，右手撕裂傷，送佳里奇美醫院。

嘉義民和國中棒球隊箱型車國道追撞，8人輕重傷分送4醫院。圖／讀者提供
嘉義民和國中棒球隊箱型車國道追撞，8人輕重傷分送4醫院。圖／讀者提供
嘉義民和國中棒球隊箱型車國道追撞，8人輕重傷分送4醫院。圖／讀者提供
嘉義民和國中棒球隊箱型車國道追撞，8人輕重傷分送4醫院。圖／讀者提供

