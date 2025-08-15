快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

事故現場的吊車尚未排除，且地面有大片油漬影響交通安全。圖／桃園電子報讀者提供
事故現場的吊車尚未排除，且地面有大片油漬影響交通安全。圖／桃園電子報讀者提供

桃園市龜山區今(15)日下午13時24分許發生工安意外，一台吊車在牛角坡路的一處工地進行吊掛鋼索作業突然翻覆，現場有一盞路燈遭撞毀，飛濺的鐵條甚至擊中一位路人的腳踝，所幸該名路人意識清楚，送往長庚醫院治療後沒有生命危險。對此，桃園市工務局回應，建管處、勞檢處事發後第一時間到場勘查，確認承造廠商違反建築法，當場勒令工地停工，並要求廠商立即提出改善計畫。

桃園市龜山區發生工安意外。圖：讀者提供

大埔派出所說明，該工程單位有依規定向桃園市養護工程處申請臨時道路使用許可，疑似因操作不慎導致意外發生。有關詳細的意外發生原因，尚待進一步調查釐清。大埔派出所提到，事故現場的吊車尚未排除，且地面有大片油漬影響交通安全，警方已暫時封閉該路段，並會同義交人員實施交通管制，提醒用路人提前改道。

吊車疑似因操作不慎導致意外發生。圖：讀者提供

建管處說明，該工地為一棟15層樓高之集合住宅新建工程，下午進行吊掛作業時吊臂翻覆，為確保公共安全，建管處要求工地必須針對事故原因、安全防護措施與施工計畫進行全面檢討，經審查核准後，始得復工。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山工地吊臂翻覆波及路人 桃園建管處勒令停工

