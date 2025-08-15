龜山工地吊臂翻覆波及路人 桃園建管處勒令停工

新北市謝姓年輕男子昨與女姓友人至樹林區大同山踏青，傍晚時為了拍日落美景，攀爬15公尺高電塔頂，意外觸電全身起火墜地亡，火勢一度引發山林火警，桃園地檢署檢察官今午率法醫相驗，謝男家屬神情哀痛抵達不發一語，至於同行女友人與家人也在場等候檢察官訊問。

2025-08-15 15:08