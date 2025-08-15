車頭全毀！嘉義民和國中棒球隊車禍 教練昏迷、7學生傷勢嚴重送醫

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊今天到高雄市立德棒球場移地訓練，不料返程時，在國道三號台南善化路段追撞緩撞車，車頭嚴重變形，40多歲教練傷勢嚴重意識模糊，還有一名15歲少年昏迷，另6名學生分別有骨折、耳漏及頭部撕裂傷等傷勢，目前全都送醫治療。

教育處長李美華表示，民和國中棒球隊今天到高雄市立德棒球場移地訓練，返程時不慎撞到緩撞車，受傷教練及學生由救護車送至台南柳營奇美醫院，教育處接獲通知第一時間了解狀況，立即出發到醫院關心受傷學生，協助後續醫療及保險事宜。

校長邱獻萱說，民和國中棒球隊移地訓練不定期舉辦，教練今天開車載著學生南下高雄移地訓練，正在高速公路回程路上，不慎發生意外，車上1名教練及7名學生現在都已送醫，將持續關心學生身體狀況；另車身是民和國中慈暉分校，但受傷棒球隊成員皆是本校生。

據了解，棒球隊成員傷勢嚴重，40多歲教練滿臉是血，臉部撕裂傷、意識模糊，15歲少年意識昏迷，10歲男童手腳開放性骨折，13歲少年頭部撕裂傷，12歲男童右耳耳漏，12歲男童右腿變形，14歲少年頭部撕裂傷，15歲少年全身肢體疼痛，分送台南4間醫院。

番路鄉民和國中棒球隊成立於1994年9月，是嘉義縣唯二有正式棒球隊的國中之一，重視科學化訓練及實戰交流賽，另一支是東石國中，同樣戰力堅強，每年吸引許多學生報名參加，2間學校都是嘉義縣重要棒球發展基地，為台灣棒球運動發展培育許多人才。

嘉義民和國中分校棒球隊箱型車國道追撞工程緩撞車，7學生傷勢嚴重。圖／讀者提供
嘉義民和國中分校棒球隊箱型車國道追撞工程緩撞車，7學生傷勢嚴重。圖／讀者提供

