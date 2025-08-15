聽新聞
桃園車禍撞出「6非法移工」突下車集體逃逸 警調監視器追查中
35歲陳姓男子前天上午6時30分許，駕車沿台66線往中壢方向行駛於新文路口，與未停等紅燈轎車發生擦撞，造成陳男手部擦挫傷，不過另輛肇事車輛事發後，車上6名非法移工集體下車逃跑，後續警方將調閱監視器，釐清駕駛身分並通知到案說明，事故發生詳細原因警方調查釐清中。
前天上午6時30分許楊梅警分局接獲報案，台66線與新文路路口發生交通事故，經了解為陳男駕駛轎車沿台66線行駛，行駛至路口時與一輛未停等紅燈轎車發生擦撞，之後駕駛及乘客均未等警方到場處理便自行離去，事故當事人陳男手部受擦挫傷，檢測酒測值為0，後續警方將調閱監視器釐清駕駛身分並通知到案說明，事故發生詳細原因警方調查釐清中。
