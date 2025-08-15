台南佳里奇美醫院旁車禍 1急診醫、多名護理員聞訊衝出救人

台南市佳里區15日發生一起汽、機車事故，騎機車老翁受傷倒地，有路人向附近佳里奇美醫院通報，數名醫護人員聞訊趕至現場協助處理。（讀者提供）中央社

台南市佳里區今天發生一起汽、機車事故，騎機車老翁受傷倒地，有路人向附近佳里奇美醫院通報，數名醫護人員聞訊趕至現場，路人撐傘遮陽助醫護初步處理，再由救護車送到醫院。

台南市佳里區台19線道在佳里奇美醫院附近路段，上午10時許發生一起自小客車與機車事故，機車騎士76歲翁姓男子受傷倒地，有路過民眾打電話向119通報，也有人向一旁的佳里奇美醫院求救，不久後就有數名醫護人員急忙趕到現場。

佳里奇美醫院人員告訴中央社記者，因車禍現場離醫院很近，當時1名急診室醫師帶著數名護理人員到現場查看，初步檢傷發現有右腳踝開放性骨折等傷勢，意識清醒，立即進行緊急處置措施，因戶外艷陽高照天氣炎熱，數名路過民眾協助撐傘，為傷者及醫護人員遮陽。

院方人員指出，不久後消防局救護車也抵達現場，經現場醫護人員協助，由救護車將傷者送至佳里奇美醫院急診室進一步治療，事故原因由警方進一步調查。