快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

台南佳里奇美醫院旁車禍 1急診醫、多名護理員聞訊衝出救人

中央社／ 台南15日電

台南市佳里區15日發生一起汽、機車事故，騎機車老翁受傷倒地，有路人向附近佳里奇美醫院通報，數名醫護人員聞訊趕至現場協助處理。（讀者提供）中央社
台南市佳里區15日發生一起汽、機車事故，騎機車老翁受傷倒地，有路人向附近佳里奇美醫院通報，數名醫護人員聞訊趕至現場協助處理。（讀者提供）中央社

台南市佳里區今天發生一起汽、機車事故，騎機車老翁受傷倒地，有路人向附近佳里奇美醫院通報，數名醫護人員聞訊趕至現場，路人撐傘遮陽助醫護初步處理，再由救護車送到醫院。

台南市佳里區台19線道在佳里奇美醫院附近路段，上午10時許發生一起自小客車與機車事故，機車騎士76歲翁姓男子受傷倒地，有路過民眾打電話向119通報，也有人向一旁的佳里奇美醫院求救，不久後就有數名醫護人員急忙趕到現場。

佳里奇美醫院人員告訴中央社記者，因車禍現場離醫院很近，當時1名急診室醫師帶著數名護理人員到現場查看，初步檢傷發現有右腳踝開放性骨折等傷勢，意識清醒，立即進行緊急處置措施，因戶外艷陽高照天氣炎熱，數名路過民眾協助撐傘，為傷者及醫護人員遮陽。

院方人員指出，不久後消防局救護車也抵達現場，經現場醫護人員協助，由救護車將傷者送至佳里奇美醫院急診室進一步治療，事故原因由警方進一步調查。

車禍 醫護人員 奇美醫院

延伸閱讀

用技術撫慰弱勢朋友身心 崇仁醫護專校攜手啟智協會做公益　

楊柳颱風掀翻台南民宅帆布 國軍派210名兵力協助固定

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

楊柳恐登陸台東成功至大武 賈新興：明晚嘉義布袋至台南佳里一帶出海

相關新聞

車頭全毀！嘉義民和國中棒球隊車禍 教練昏迷、7學生傷勢嚴重送醫

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊今天到高雄市立德棒球場移地訓練，不料返程時，在國道三號台南善化路段追撞緩撞車，車頭嚴重變形，4...

為拍落日美景攀電塔頂觸電亡 20歲準男大學生父母悲痛認屍

新北市謝姓年輕男子昨與尚姓女友至樹林區大同山踏青，傍晚時為了拍日落美景，攀爬15公尺高電塔頂，意外觸電全身起火墜地亡，火...

吊臂重摔畫面曝！桃園龜山建案吊車失控翻覆 砸傷女路人送醫

位於桃園機場捷運A7站區範圍的龜山區牛角坡、文桃路口一處建案工地，今午吊車進行吊掛作業時，突然失去重心傾斜，吊臂當場重摔...

桃園車禍撞出「6非法移工」突下車集體逃逸 警調監視器追查中

35歲陳姓男子前天上午6時30分許，駕車沿台66線往中壢方向行駛於新文路口，與未停等紅燈轎車發生擦撞，造成陳男手部擦挫傷...

台南佳里奇美醫院旁車禍 1急診醫、多名護理員聞訊衝出救人

台南市佳里區今天發生一起汽、機車事故，騎機車老翁受傷倒地，有路人向附近佳里奇美醫院通報，數名醫護人員聞訊趕至現場，路人撐...

影／司機傷勢嚴重！嘉義民和國中棒球隊廂型車 國道追撞7人送醫

嘉義縣民和國中棒球隊廂型車，下午兩點55分左右行經國道3號337.5公里北上善化路段，不明原因追撞高速公路局緩撞車。廂型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。