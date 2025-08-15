影／司機傷勢嚴重！嘉義民和國中棒球隊廂型車 國道追撞7人送醫

快訊

聯合報／ 記者周宗禎黃于凡／連線即時報導

嘉義縣民和國中棒球隊廂型車，下午兩點55分左右行經國道3號337.5公里北上善化路段，不明原因追撞高速公路局緩撞車。廂型車上一大七小8人受困，台南市消防局出動搶救，下午3點40分左右所有受困人員救出7人送醫，司機夾在駕駛座上，傷勢嚴重。事故原因待查。

嘉縣府教育處長李美華表示，民和國中棒球隊今天到高雄市立德棒球場移地訓練，返程時不慎撞到緩撞車，由救護車送至台南柳營奇美醫院，教育處接獲通知第一時間了解狀況，立即出發到醫院關心受傷學生，協助後續醫療及保險事宜。

目擊民眾表示，廂型車車頭嚴重損毀，司機夾在駕駛座上，血流如注傷勢嚴重，其餘學生飽受驚嚇，但目前意識清楚。台南市消防局表示，獲報廂型車撞及公務車防撞車事故，勤務中心出動共計出動13車24人前往，下午3點半過後人員全部脫困，已陸續送醫。

嘉義民和國中分校棒球隊箱型車國道追撞 工程緩撞車，七人受傷送醫。圖／讀者提供
嘉義民和國中分校棒球隊箱型車國道追撞 工程緩撞車，七人受傷送醫。圖／讀者提供
嘉義民和國中分校棒球隊箱型車國道追撞 工程緩撞車，七人受傷送醫。圖／讀者提供
嘉義民和國中分校棒球隊箱型車國道追撞 工程緩撞車，七人受傷送醫。圖／讀者提供

台南 嘉義 車禍 國中生

相關新聞

