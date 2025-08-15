蜜蜂湧出！自來水公司2員工修樹遭螫 驚見「籃球大」蜂窩

自來水公司高雄南區工程處2名員工今天下午要修剪停車場樹木，遭蜜蜂螫傷。他們竟發現樹上有蜜蜂築巢，大約1個籃球大小，擔心是虎頭蜂窩，向119求救。2人送醫後已無大礙。警消並通報市府農業局派員摘除蜂窩。

今天下午1時30分許，自來水公司高雄工程處總務許姓男子（42歲）手部與白姓女員工（40歲），在高雄市前鎮區復興三路辦公廳舍後方停車場修剪樹木，突然蜜蜂湧出，許男被螫傷手部、白女頭部和手部也遭螫傷，2人趕緊跑開，因疼痛難當，擔心是虎頭蜂築巢，趕緊求救。