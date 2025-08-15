桃園龜山吊車翻覆撞損1路燈 飛濺鐵條擊傷47歲女子
桃園市龜山區牛角坡路、文桃路口今天下午發生工安意外，1輛吊車在進行吊掛鋼索作業時疑因操作不慎、連同吊臂翻覆，飛濺的鐵條擊傷1名女子腳踝；路段已暫時封閉，詳細事故原因待查。
桃園市政府消防局表示，下午1時32分獲報龜山區牛角坡路和文桃路交叉路口有吊車翻覆，現場圍起封鎖線，使用沙子阻擋柴油洩漏；意外造成1名47歲女子右腳腳踝疼痛，送林口長庚醫院治療。
桃園市政府警察局龜山分局表示，初步調查，該吊車疑似是在進行吊掛鋼索作業時操作不慎發生翻覆，過程中撞損1盞路燈，並有飛濺鐵條擊中民眾腳踝。
警方表示，該工程單位已依規向桃園市政府養護工程處申請臨時道路使用許可；事故現場因吊車尚未排除，且地面有大片油漬影響安全，已暫時封閉該路段，並會同義交人員實施交通管制，提醒用路人提前改道。
