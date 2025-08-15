快訊

吊臂重摔畫面曝！桃園龜山建案吊車失控翻覆 砸傷女路人送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

位於桃園機場捷運A7站區範圍的龜山區牛角坡、文桃路口一處建案工地，今午吊車進行吊掛作業時，突然失去重心傾斜，吊臂當場重摔，意外砸傷行經的女子，消防局據報立刻出動救護車將受傷女子送醫救治，事故原因正由市府勞檢處、警方調查中。

119勤指中心今天下午1時32分接獲報案，表示桃園市龜山區牛角坡路和文桃路的交叉路口，發生吊車翻覆且摔落的吊臂砸傷行人事故，立刻派出第一救災救護大隊坪頂分隊1輛消防車、1輛救護車共4名救難救護人員前往。

消防局說，抵達現場發現，一處新建案工地正在進行吊車的吊掛作業，詎料，疑似一陣7級陣風襲來，竟讓吊車失控傾倒，展開的吊臂瞬間砸下，當場砸中行經的47歲女子，所幸受傷女子僅有右腳腳踝疼痛，無法行走，經救護車送往林口長庚醫院治療。

桃園市龜山區牛角坡、文桃路口一處建案工地，今午吊車進行吊掛作業時，突然失去重心傾斜，吊臂當場重摔，意外砸傷行經女子，肇事責任待市府勞檢處、警方調查中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區牛角坡、文桃路口一處建案工地，今午吊車進行吊掛作業時，突然失去重心傾斜，吊臂當場重摔，意外砸傷行經女子，肇事責任待市府勞檢處、警方調查中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區牛角坡、文桃路口一處建案工地，今午吊車進行吊掛作業時，突然失去重心傾斜，吊臂當場重摔，意外砸傷行經女子，肇事責任待市府勞檢處、警方調查中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區牛角坡、文桃路口一處建案工地，今午吊車進行吊掛作業時，突然失去重心傾斜，吊臂當場重摔，意外砸傷行經女子，肇事責任待市府勞檢處、警方調查中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區牛角坡、文桃路口一處建案工地，今午吊車進行吊掛作業時，突然失去重心傾斜，吊臂當場重摔，意外砸傷行經女子，肇事責任待市府勞檢處、警方調查中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區牛角坡、文桃路口一處建案工地，今午吊車進行吊掛作業時，突然失去重心傾斜，吊臂當場重摔，意外砸傷行經女子，肇事責任待市府勞檢處、警方調查中。記者陳恩惠／翻攝

