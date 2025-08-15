20歲男為拍日落美照爬電塔慘死 高大成揭「罕見條件」引發火燒山

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

20歲謝姓準大學生昨到新北市樹林區大同山，為拍攝日落景色，爬上高壓電塔意外觸電著火，墜落地面引燃雜草，釀火燒山。對此，中山附醫法醫科主任高大成解釋，人體受到強度高的電流就會灼傷，甚至產生火花，若身旁有雜草、枯木等易燃物，雖然高壓電擊加上環境燃燒的組合罕見，但確實可能導致山林火災

高大成說明，人體接觸220伏特電壓就可能致命，何況是數萬伏特的高壓電塔，電流會通過心臟、腦部傳遍全身，再從接觸地面的部位（多為雙腳）導出時，因此電傷大部分都出現在下半身或腳部，死因常是心臟破裂或腦中樞受損。

高大成表示，電擊會產生高溫，造成人體嚴重電傷，甚至皮膚、肌肉焦化。他指出，高壓電擊瞬間可產生數千度高溫，不僅灼燒人體，還可能讓血液瞬間沸騰，導致「焦屍狀態」。

高大成指出，要是電流強度足夠、溫度升高到一定程度，可能會產生火花。若當時身上穿著易燃材質衣物，或周圍環境有雜草、枯木等可燃物，就有可能因此引發火燒山，也不排除男子在攀爬電塔時，不慎碰觸電線導致電線破損、短路進而起火，這也可能是火災發生的另一種原因。

至於火燒山成因？高大成分析，強烈電擊可能產生火花，點燃周邊乾枯植被；另一種可能是攀塔時手部誤觸電線導致短路，進而引燃附近芒草。雖然電擊致死的案例並不少，但高壓電擊加上環境燃燒的組合極為少見。

高大成提醒，無論是高壓電塔、變電箱還是惡劣天氣下的空曠場地，民眾都應保持安全距離，避免因一時好奇或尋求美景，付出無法挽回的代價。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

