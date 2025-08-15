聽新聞
0:00 / 0:00
20歲男為拍日落美照爬電塔慘死 高大成揭「罕見條件」引發火燒山
20歲謝姓準大學生昨到新北市樹林區大同山，為拍攝日落景色，爬上高壓電塔意外觸電著火，墜落地面引燃雜草，釀火燒山。對此，中山附醫法醫科主任高大成解釋，人體受到強度高的電流就會灼傷，甚至產生火花，若身旁有雜草、枯木等易燃物，雖然高壓電擊加上環境燃燒的組合罕見，但確實可能導致山林火災。
高大成說明，人體接觸220伏特電壓就可能致命，何況是數萬伏特的高壓電塔，電流會通過心臟、腦部傳遍全身，再從接觸地面的部位（多為雙腳）導出時，因此電傷大部分都出現在下半身或腳部，死因常是心臟破裂或腦中樞受損。
高大成表示，電擊會產生高溫，造成人體嚴重電傷，甚至皮膚、肌肉焦化。他指出，高壓電擊瞬間可產生數千度高溫，不僅灼燒人體，還可能讓血液瞬間沸騰，導致「焦屍狀態」。
高大成指出，要是電流強度足夠、溫度升高到一定程度，可能會產生火花。若當時身上穿著易燃材質衣物，或周圍環境有雜草、枯木等可燃物，就有可能因此引發火燒山，也不排除男子在攀爬電塔時，不慎碰觸電線導致電線破損、短路進而起火，這也可能是火災發生的另一種原因。
至於火燒山成因？高大成分析，強烈電擊可能產生火花，點燃周邊乾枯植被；另一種可能是攀塔時手部誤觸電線導致短路，進而引燃附近芒草。雖然電擊致死的案例並不少，但高壓電擊加上環境燃燒的組合極為少見。
高大成提醒，無論是高壓電塔、變電箱還是惡劣天氣下的空曠場地，民眾都應保持安全距離，避免因一時好奇或尋求美景，付出無法挽回的代價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言