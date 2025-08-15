為拍落日美景攀電塔頂觸電亡 20歲準男大學生父母悲痛認屍
新北市謝姓年輕男子昨與尚姓女友至樹林區大同山踏青，傍晚時為了拍日落美景，攀爬15公尺高電塔頂，意外觸電全身起火墜地亡，火勢一度引發山林火警，桃園地檢署檢察官今午率法醫相驗，謝男家屬神情哀痛抵達不發一語，至於同行尚女與家人也在場等候檢察官訊問。
據悉，20歲的謝姓男子下個月即將就讀景文科技大學，昨天趁著開學前，與同齡的尚姓女友一塊前往新北市樹林區大同山登山步道踏青，由於謝想拍攝這著名網美打卡的落日美景，不顧危險攀爬至這處6.9萬伏特的電塔頂端。
警方也根據尚女手機相簿，找到當時拍下謝男站在電塔頂端雙手舉起手機拍照的相片，沒想到謝男會意外碰觸高壓電纜線，當場從15公尺高處往下墜落，由於謝男遭電擊時，身上衣物著火，掉落地面後點燃雜草並釀火燒山事件。
