桃園市一名70歲行動不便的陳姓老翁今(15)日上午趁家人不注意，獨自乘電動輪椅外出，行經平鎮區南豐路與工業五路口時，輪椅突然沒電，當場動彈不得。所幸平鎮警分局員警巡邏經過即時伸援，才讓老翁平安返家。

電動輪椅突然沒電，老翁當場動彈不得。圖：讀者提供

平鎮派出所長章駿城表示，老翁家住平鎮區東豐路，平日仰賴電動輪椅代步。今日清晨他獨自前往平鎮工業區附近，途中輪椅突因沒電停在馬路中央，加上行動不便，只能呆坐原地，神情無助。恰巧在附近處理事故的警員徐信誠、廖崇順及實習生謝乙呈經過，見老翁獨坐輪椅、神情不佳，立即上前關心。詢問後得知輪椅電力耗盡，且老翁疑似精神狀況不穩。員警便先將他扶上巡邏車休息，並提供飲水補充水分。

員警先將老翁扶上巡邏車休息，並提供飲水補充水分。圖：讀者提供

警方進一步提到，在員警耐心安撫下，老翁情緒逐漸穩定，並說出姓名。警方利用警用系統查詢身分後，順利聯繫上家屬，並駕車將老翁安全送回家。家屬見他平安歸來，頻頻向警方致謝並表示，幸好有員警熱心協助，才能避免意外發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老翁「電動輪椅沒電」動彈不得 平鎮暖警及時解圍