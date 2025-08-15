台中男「手癢」亂壓捷運梯緊急停機鈕 再搭車遭逮秒罰1萬

台中范姓男子8月初搭乘台中捷運，竟「手癢」無故亂壓手扶梯緊急停機鈕，導致站內手扶梯瞬間停止險釀旅客摔傷，范作案後立即逃逸，捷運公司調監視器並註記其卡片後，昨發現他再度刷卡進站，警方獲報立即趕到場逮人，將開對他開出1萬元罰鍰。

台中捷運警察隊指出，范男（48歲）8月3日中午12點52分，在高鐵台中站1號手扶梯上，明知當下無任何緊急狀況下，他竟無故按壓「手扶梯緊急停機鈕」，造成手扶梯瞬間急停，險造成後方乘客摔倒受傷。

由於范男亂壓後馬上逃逸，無法立即開罰，但捷運公司調閱監視器、比對進出站時間，掌握其身分後於他刷卡進出站的卡片上先行註記。

直到8月14日，捷運公司發現范男再次刷卡進站，且準備在文心中清站下車，捷警小隊長龐家瑜、警員林文宗獲報趕赴現場，當場攔獲范男，並由該站副站長開立裁處書，依法對犯裁罰1萬元罰鍰。

據了解，范男對當天亂壓手扶梯緊急停機鈕動機不願交代，但警方昨天攔查時在他身上聞到明顯酒味，不排除可能是酒後亂壓。

台中捷運警察隊長洪坤寶指出，大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，處1萬元以上100萬元以下罰鍰。手扶梯上的緊急停機鈕，是在乘客跌倒、物品卡住等突發危險時，才可操作使用，以立即停止運轉，避免意外擴大。