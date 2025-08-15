影／市區駕車逆向再衝路肩剷貨車 花蓮警鷹眼追毒駕

一名林姓男子駕車在花蓮市要道中華路橫衝直撞，先逆向行駛再開到路肩，「剷起」路旁停放小貨車。花蓮警方到場處理，林男辯稱「沒注意到」，但警方鷹眼在車旁發現一根電子煙，初篩有依托咪酯反應，懷疑男子毒駕肇事，先依公共危險罪嫌送辦，另已抽血擴大追查。

警方表示，林姓男子前天下午1時許駕車沿中華路由南往北方向直行，不明原因自撞路邊紅線違停的小貨車，因衝撞力道相當猛，小貨車向前撞上路燈燈桿，還被剷起後輪壓在林男車輛引擎蓋上，林男自行走下車，肩膀及胸口挫傷，送醫治療沒有大礙。

據了解，51歲的林男為毒品人口，雖然聲稱一時沒注意到前方狀況才釀禍，但警方相當慎重，調閱周邊路口監視器發現，當時林男駕車在中華路上逆向行駛，過了德安三街後才拉回北上車道，但又開到路肩才撞上小貨車。

警方在車旁採到一根電子菸，以快篩試劑初篩呈二級毒品依托咪酯反應，已申請將林男抽血檢測是否毒駕，全案先依涉嫌公共危險罪偵辦，涉嫌毒駕部分持續擴大偵辦。

花蓮警分局呼籲：使用任何形式的毒品或影響中樞神經之物質後駕車，會嚴重降低反應能力與判斷力，增加交通事故風險，將依法嚴加查辦，並持續強化路檢取締與巡邏勤務。

