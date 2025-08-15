聽新聞
新埔狗園驚傳十餘犬慘死成籠內白骨 動保所：涉刑責將移送檢警
新竹縣新埔鎮一處山區狗園驚傳活活餓死收容的十多隻狗，縣府動保所接獲通報，11日凌晨會同警方入園追查，發現有10多隻被關在狗籠內的犬隻已成白骨，情況慘不忍睹，動保所表示，已將犬隻扣留、辦理沒入，違反動保法部分將依法裁處，涉及刑責部分將加重裁處並移送檢警查辦 ，嚴懲不貸。
新竹縣動保所11日晚間10點接獲通報，藍姓男子在新埔鎮經營狗園，除了收容流浪犬，也收費收容飼主棄養的寵物犬，8月12日上午至現場稽查，才發現情況慘不忍睹，許多被餓死的犬隻都只剩下骨架，讓人怵目驚心。為避免危害繼續發生，動保所會同警方將該場所犬共35隻扣留。
新竹縣動物保護防疫所在這2天緊急調查，深入了解案情，目前於現場發現籠飼混種犬共45隻， 35犬隻存活，其中9隻極瘦、1隻虛弱已送醫急救，另有10犬疑似因籠飼未給予食物致犬隻死亡。
動保所指出，依據動物保護法第25條第1項：飼主違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，並依31條第1項沒入飼主犬隻。前述犬隻共35隻動保所已依行政執行法第36條予以扣留，其餘所犯情事亦將待事證確認後依法處分、嚴懲不貸。
