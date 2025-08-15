新埔狗園驚傳十餘犬慘死成籠內白骨 動保所：涉刑責將移送檢警

新竹縣新埔鎮一處山區狗園驚傳活活餓死收容的十多隻狗，縣府動保所接獲通報，11日凌晨會同警方入園追查，發現有10多隻被關在狗籠內的犬隻已成白骨，情況慘不忍睹，動保所表示，已將犬隻扣留、辦理沒入，違反動保法部分將依法裁處，涉及刑責部分將加重裁處並移送檢警查辦 ，嚴懲不貸。

新竹縣動保所11日晚間10點接獲通報，藍姓男子在新埔鎮經營狗園，除了收容流浪犬，也收費收容飼主棄養的寵物犬，8月12日上午至現場稽查，才發現情況慘不忍睹，許多被餓死的犬隻都只剩下骨架，讓人怵目驚心。為避免危害繼續發生，動保所會同警方將該場所犬共35隻扣留。

新竹縣動物保護防疫所在這2天緊急調查，深入了解案情，目前於現場發現籠飼混種犬共45隻， 35犬隻存活，其中9隻極瘦、1隻虛弱已送醫急救，另有10犬疑似因籠飼未給予食物致犬隻死亡。