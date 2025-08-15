快訊

狗狗獨留飯店以為自己被拋棄 見到飼主「失落臉→尾巴搖成螺旋槳」超反差

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

聽新聞
0:00 / 0:00

新埔狗園驚傳十餘犬慘死成籠內白骨 動保所：涉刑責將移送檢警

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮一處山區狗園驚傳活活餓死收容的十多隻狗，縣府動保所接獲通報，11日凌晨會同警方入園追查，發現有10多隻被關在狗籠內的犬隻已成白骨，情況慘不忍睹，動保所表示，已將犬隻扣留、辦理沒入，違反動保法部分將依法裁處，涉及刑責部分將加重裁處並移送檢警查辦 ，嚴懲不貸。

新竹縣動保所11日晚間10點接獲通報，藍姓男子在新埔鎮經營狗園，除了收容流浪犬，也收費收容飼主棄養的寵物犬，8月12日上午至現場稽查，才發現情況慘不忍睹，許多被餓死的犬隻都只剩下骨架，讓人怵目驚心。為避免危害繼續發生，動保所會同警方將該場所犬共35隻扣留。

新竹縣動物保護防疫所在這2天緊急調查，深入了解案情，目前於現場發現籠飼混種犬共45隻， 35犬隻存活，其中9隻極瘦、1隻虛弱已送醫急救，另有10犬疑似因籠飼未給予食物致犬隻死亡。  

動保所指出，依據動物保護法第25條第1項：飼主違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，並依31條第1項沒入飼主犬隻。前述犬隻共35隻動保所已依行政執行法第36條予以扣留，其餘所犯情事亦將待事證確認後依法處分、嚴懲不貸。

目前於現場發現籠飼混種犬共45隻， 35犬隻存活，其中9隻極瘦、1隻虛弱已送醫急救，另有10犬疑似因籠飼未給予食物致犬隻死亡。圖／新竹縣政府提供
目前於現場發現籠飼混種犬共45隻， 35犬隻存活，其中9隻極瘦、1隻虛弱已送醫急救，另有10犬疑似因籠飼未給予食物致犬隻死亡。圖／新竹縣政府提供
動保所表示，已將犬隻扣留、辦理沒入，違反動保法部分將依法裁處，涉及刑責部分將加重裁處並移送檢警查辦 ，嚴懲不貸。圖／新竹縣政府提供
動保所表示，已將犬隻扣留、辦理沒入，違反動保法部分將依法裁處，涉及刑責部分將加重裁處並移送檢警查辦 ，嚴懲不貸。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新埔鎮山區的一家狗園爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，有些被餓死的狗兒已成骨架，慘不忍睹。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新埔鎮山區的一家狗園爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，有些被餓死的狗兒已成骨架，慘不忍睹。圖／新竹縣政府提供

寵物 動物 動保法 流浪犬

延伸閱讀

頂樓外牆及附屬設施剝落 北市建管處：重罰6萬

食藥署查獲7款「不純巧克力」 一業者用「逾期原料」已製成產品售出

搶救台南風神廟 後方蓋樓房破壞景觀文化局協調盼雙贏

投票日宣傳公投禁夾帶罷免 違者可判2年、最高罰20萬元

相關新聞

新埔狗園驚傳十餘犬慘死成籠內白骨 動保所：涉刑責將移送檢警

新竹縣新埔鎮一處山區狗園驚傳活活餓死收容的十多隻狗，縣府動保所接獲通報，11日凌晨會同警方入園追查，發現有10多隻被關在...

台中男「手癢」亂壓捷運梯緊急停機鈕 再搭車遭逮秒罰1萬

台中范姓男子8月初搭乘台中捷運，竟「手癢」無故亂壓手扶梯緊急停機鈕，導致站內手扶梯瞬間停止險釀旅客摔傷，范作案後立即逃逸...

影／市區駕車逆向再衝路肩剷貨車 花蓮警鷹眼追毒駕

一名林姓男子駕車在花蓮市要道中華路橫衝直撞，先逆向行駛再開到路肩，「剷起」路旁停放小貨車。花蓮警方到場處理，林男辯稱「沒...

影／闖紅燈出車禍 疑逃逸移工當場棄車開溜

桃園市新屋區台66線與新文路路口13日上午6時30分許發生車禍，一台黑色自小客車闖紅燈，與沿台66線行駛的35歲陳姓男子駕駛之紅色自小客車發生碰撞，黑車上的駕駛、乘客疑似是逃逸移工，一行人於車禍當下集

八德兩車當街停車對罵 疑超車搶道引爆糾紛

八德區福德一路13日中午發生一起行車糾紛，兩輛自小客車疑似因超車搶道，在道路中央直接停車爭吵，影響交通。過程被後方駕駛拍下並上傳至「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」，引發網路關注。

國1湖口路段AI取締未繫安全帶 細肩帶女駕駛挨罰3千

國道公路警察局自去年10月18日起，在國道1號86.7公里南北雙向啟動AI取締未繫安全帶，苗栗縣林姓女子於當天駕車經過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。