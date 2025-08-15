國1湖口路段AI取締未繫安全帶 細肩帶女駕駛挨罰3千

國道公路警察局自去年10月18日起，在國道1號86.7公里南北雙向啟動AI取締未繫安全帶，苗栗縣林姓女子於當天駕車經過，被逕舉開罰3千元。她提行政訴訟稱，安全帶易刮傷鎖骨，所以往下移，但法官審視影像仍以「未依規定」繫安全帶，駁回林女之訴。

去年10月18日下午4點多，林女開車行經國1南向86.7公里處，被首日上路執法的AI科技設備偵測違規，警方逕行舉發「汽車行駛於高速公路汽車駕駛人未依規定繫安全帶」裁罰3000元。

林女不服，向台中高等行政法院地方庭提行政訴訟，主張她當時有繫安全帶，因安全帶縫線容易刮傷鎖骨，所以長途開車會將安全帶置於下方一點，畫面中可見她衣服銀色鏈條下方有陰影。且她稱，如果沒有繫安全帶，車輛會有警示聲響，聲明處分撤銷。

法官認為，行車繫安全帶之目的是為保護乘車人員安全，且有規範正確使用方法。肩部安全帶，是藉由將安全帶自肩膀處斜下往腰腹處扣繫之方式，使乘客或駕駛人在安全帶因突發狀況而急速收束時，得透過肩膀、鎖骨、胸骨等骨骼一併承受、分攤收束力道，以免軀體因物理慣性前移而撞擊前方物品，而達對人體安全之最佳保障。