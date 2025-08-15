快訊

影／高雄千萬大麥巴赫豪車鑽車陣遭檢舉3罰單 網酸土豪只在乎時間

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一輛千萬大麥巴赫豪車上月8日行經高市鳥松區中正路，駕駛見前方大塞車，假裝打右轉方向燈，隨即行駛右側車道，沿路鑽車陣，過程被後方機車騎士拍下檢舉3張罰單並PO網；網友狠酸「開豪車的土豪不怕罰，罰單比油錢少，時間比較重要。」

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」昨貼出一則影片，原PO在貼文開端即指「我大麥巴赫怎能委屈的塞車」只見影片中，一輛車價上千萬元的豪車大麥巴赫的駕駛見前方大塞車，於是從只容機慢車行駛的右側車道開始鑽車陣。

過程中，大麥巴赫的駕駛還一度假裝要右轉，打了方向燈，過了路口卻沒右轉，又直接往前鑽，擋住後方機車騎士去路，原PO將行車記錄器錄下的影片PO網，並指已檢舉駕駛3張罰單。

影片引起網友熱議，有網友表示，機車騎士展現出高修養，不叭也不怒，默默地在後面錄下並提出檢舉；有網友直指「他（指駕駛）很有錢的，別替他擔心這種小錢，拼命檢舉就對了」、「有錢人不怕罰金，怕的是被關」、「這時時間比金錢重要」、「罰單比油錢還少的概念。」

有網友則認為「買得起的，通常這種罰單也不會經過他手上」、「開豪車的不怕罰單，只怕拖吊，對他們而言錢是小事，不方便才是大事」；有網友指出，「人家開的是千萬等級的，不是開馬自達，當然不會塞車，所以不會遲到」、「罰3萬跟比我們罰3000還輕鬆」、「這位駕駛根本不需要開麥巴赫，依照它的行車習慣，只需要騎機車就好。」

轄區仁武警分局指出，影片駕駛的違規行為發生在7月8日上午9時許，該輛大麥巴赫行經鳥松區中正路近大仁東路上違規行駛。警方接獲民眾檢舉後，檢視畫面該車駕駛行為，違反多項道路交通管理處罰條例。

警方指出，大麥巴赫的駕駛未依規定使用方向燈及多車道不依規定駕駛等交通違規，已掣單舉發計3件，合計最高可處7200元罰鍰。

高市一輛千萬大麥巴赫豪車上月8日行經鳥松區中正路，駕駛見前方大塞車，違規鑽車陣，遭後方機車騎士檢舉。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一輛千萬大麥巴赫豪車上月8日行經鳥松區中正路，駕駛見前方大塞車，違規鑽車陣，遭後方機車騎士檢舉。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一輛千萬大麥巴赫豪車上月8日行經鳥松區中正路，駕駛見前方大塞車，違規鑽車陣，遭後方機車騎士檢舉。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一輛千萬大麥巴赫豪車上月8日行經鳥松區中正路，駕駛見前方大塞車，違規鑽車陣，遭後方機車騎士檢舉。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一輛千萬大麥巴赫豪車上月8日行經鳥松區中正路，駕駛見前方大塞車，違規鑽車陣，遭後方機車騎士檢舉。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一輛千萬大麥巴赫豪車上月8日行經鳥松區中正路，駕駛見前方大塞車，違規鑽車陣，遭後方機車騎士檢舉。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

