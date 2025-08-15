影／高雄千萬大麥巴赫豪車鑽車陣遭檢舉3罰單 網酸土豪只在乎時間

一輛千萬大麥巴赫豪車上月8日行經高市鳥松區中正路，駕駛見前方大塞車，假裝打右轉方向燈，隨即行駛右側車道，沿路鑽車陣，過程被後方機車騎士拍下檢舉3張罰單並PO網；網友狠酸「開豪車的土豪不怕罰，罰單比油錢少，時間比較重要。」

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」昨貼出一則影片，原PO在貼文開端即指「我大麥巴赫怎能委屈的塞車」只見影片中，一輛車價上千萬元的豪車大麥巴赫的駕駛見前方大塞車，於是從只容機慢車行駛的右側車道開始鑽車陣。

過程中，大麥巴赫的駕駛還一度假裝要右轉，打了方向燈，過了路口卻沒右轉，又直接往前鑽，擋住後方機車騎士去路，原PO將行車記錄器錄下的影片PO網，並指已檢舉駕駛3張罰單。

影片引起網友熱議，有網友表示，機車騎士展現出高修養，不叭也不怒，默默地在後面錄下並提出檢舉；有網友直指「他（指駕駛）很有錢的，別替他擔心這種小錢，拼命檢舉就對了」、「有錢人不怕罰金，怕的是被關」、「這時時間比金錢重要」、「罰單比油錢還少的概念。」

有網友則認為「買得起的，通常這種罰單也不會經過他手上」、「開豪車的不怕罰單，只怕拖吊，對他們而言錢是小事，不方便才是大事」；有網友指出，「人家開的是千萬等級的，不是開馬自達，當然不會塞車，所以不會遲到」、「罰3萬跟比我們罰3000還輕鬆」、「這位駕駛根本不需要開麥巴赫，依照它的行車習慣，只需要騎機車就好。」

轄區仁武警分局指出，影片駕駛的違規行為發生在7月8日上午9時許，該輛大麥巴赫行經鳥松區中正路近大仁東路上違規行駛。警方接獲民眾檢舉後，檢視畫面該車駕駛行為，違反多項道路交通管理處罰條例。