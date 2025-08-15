八德區福德一路13日中午發生一起行車糾紛，兩輛自小客車疑似因超車搶道，在道路中央直接停車爭吵，影響交通。過程被後方駕駛拍下並上傳至「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」，引發網路關注。

兩輛自小客車疑似因超車搶道，在道路中央直接停車爭吵。圖：翻攝自WoWtchout

警方指出，針對網傳行車糾紛影片，目前尚未接獲相關民眾報案。警方呼籲駕駛人應遵守交通安全規則，避免因一時爭執造成交通阻塞與意外風險。

警方強調，如遇行車糾紛應保持冷靜，切勿動手衝突，並應立即報警，由警方依法處理，將嚴正執法以維護道路交通安全與秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德兩車當街停車對罵 疑超車搶道引爆糾紛