快訊

狗狗獨留飯店以為自己被拋棄 見到飼主「失落臉→尾巴搖成螺旋槳」超反差

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

八德兩車當街停車對罵 疑超車搶道引爆糾紛

桃園電子報／ 桃園電子報

八德區福德一路13日中午發生一起行車糾紛，兩輛自小客車疑似因超車搶道，在道路中央直接停車爭吵，影響交通。過程被後方駕駛拍下並上傳至「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」，引發網路關注。

S 40853511
兩輛自小客車疑似因超車搶道，在道路中央直接停車爭吵。圖：翻攝自WoWtchout

警方指出，針對網傳行車糾紛影片，目前尚未接獲相關民眾報案。警方呼籲駕駛人應遵守交通安全規則，避免因一時爭執造成交通阻塞與意外風險。

警方強調，如遇行車糾紛應保持冷靜，切勿動手衝突，並應立即報警，由警方依法處理，將嚴正執法以維護道路交通安全與秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德兩車當街停車對罵 疑超車搶道引爆糾紛

延伸閱讀：

  1. 桃市自來水普及率達98.26％ 市府推補助減輕用戶負擔
  2. 刑事局與凱基金控合作阻詐 為民眾守護荷包

延伸閱讀

颱風楊柳強風 桃園中壢八德4771戶一度停電

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店退休了

桃園崖線牽動八德等地歷史 副市長蘇俊賓手繪解碼百年關聯

小琉球旅遊因行車糾紛 潛店民宿老闆逼大學生下跪 事後道歉了

相關新聞

新埔狗園驚傳十餘犬慘死成籠內白骨 動保所：涉刑責將移送檢警

新竹縣新埔鎮一處山區狗園驚傳活活餓死收容的十多隻狗，縣府動保所接獲通報，11日凌晨會同警方入園追查，發現有10多隻被關在...

台中男「手癢」亂壓捷運梯緊急停機鈕 再搭車遭逮秒罰1萬

台中范姓男子8月初搭乘台中捷運，竟「手癢」無故亂壓手扶梯緊急停機鈕，導致站內手扶梯瞬間停止險釀旅客摔傷，范作案後立即逃逸...

影／市區駕車逆向再衝路肩剷貨車 花蓮警鷹眼追毒駕

一名林姓男子駕車在花蓮市要道中華路橫衝直撞，先逆向行駛再開到路肩，「剷起」路旁停放小貨車。花蓮警方到場處理，林男辯稱「沒...

影／闖紅燈出車禍 疑逃逸移工當場棄車開溜

桃園市新屋區台66線與新文路路口13日上午6時30分許發生車禍，一台黑色自小客車闖紅燈，與沿台66線行駛的35歲陳姓男子駕駛之紅色自小客車發生碰撞，黑車上的駕駛、乘客疑似是逃逸移工，一行人於車禍當下集

八德兩車當街停車對罵 疑超車搶道引爆糾紛

八德區福德一路13日中午發生一起行車糾紛，兩輛自小客車疑似因超車搶道，在道路中央直接停車爭吵，影響交通。過程被後方駕駛拍下並上傳至「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」，引發網路關注。

國1湖口路段AI取締未繫安全帶 細肩帶女駕駛挨罰3千

國道公路警察局自去年10月18日起，在國道1號86.7公里南北雙向啟動AI取締未繫安全帶，苗栗縣林姓女子於當天駕車經過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。