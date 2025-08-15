八德兩車當街停車對罵 疑超車搶道引爆糾紛
八德區福德一路13日中午發生一起行車糾紛，兩輛自小客車疑似因超車搶道，在道路中央直接停車爭吵，影響交通。過程被後方駕駛拍下並上傳至「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」，引發網路關注。
警方指出，針對網傳行車糾紛影片，目前尚未接獲相關民眾報案。警方呼籲駕駛人應遵守交通安全規則，避免因一時爭執造成交通阻塞與意外風險。
警方強調，如遇行車糾紛應保持冷靜，切勿動手衝突，並應立即報警，由警方依法處理，將嚴正執法以維護道路交通安全與秩序。
本文章來自《桃園電子報》。原文：八德兩車當街停車對罵 疑超車搶道引爆糾紛
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言