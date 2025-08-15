快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

太缺德！高雄男半夜路過工地 故意拔警示燈丟棄

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市政府在前鎮區外包道路排水工程，包商設置圍欄和警示燈，今天凌晨，竟遭身分不明男子拔下警示燈丟入工地。路人發現，將影像貼網直稱「缺德」。

據警方了解，今天凌晨零時15分，這名男子步行經過高雄市前鎮區中山二路與新光路口，沿路將設置在工程圍欄上的多顆警示燈拔下丟入工地，警方初步查證，男子不是工地包商人員，似乎惡意拔下警示燈丟棄，警方正聯繫包商調查全案。

由於道路工地警示燈在夜裡，具有警示用路人注意道路施工的功能，路人今天凌晨發現這名男子的行徑，錄下男子拔警示燈丟棄的影像，貼網直稱「超級缺德」。

警方表示，經檢視畫面，該男子丟棄警示燈行為，可能造成物品損害，涉及毀損罪，警方將擴大調閱影像畫面，追查當事人依法究辦。

前鎮警分局強調，破壞路邊施工警示燈不僅造成公共財產的損失，也會受到法律的制裁，民眾切勿以身試法，共同維護公眾安全。

高雄前鎮區一處道路施工工地，今天凌晨遭男子惡意拔下警示燈丟棄。圖／擷取自threads/teresaawang._
高雄前鎮區一處道路施工工地，今天凌晨遭男子惡意拔下警示燈丟棄。圖／擷取自threads/teresaawang._
高雄前鎮區一處道路施工工地，今天凌晨遭男子惡意拔下警示燈丟棄。記者林保光／翻攝
高雄前鎮區一處道路施工工地，今天凌晨遭男子惡意拔下警示燈丟棄。記者林保光／翻攝

