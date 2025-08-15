快訊

桃園市新屋區台66線與新文路路口13日上午6時30分許發生車禍，一台黑色自小客車闖紅燈，與沿台66線行駛的35歲陳姓男子駕駛之紅色自小客車發生碰撞，黑車上的駕駛、乘客疑似是逃逸移工，一行人於車禍當下集體下車逃跑，留下錯愕的陳男。對此，楊梅警分局表示，該起事故造成陳男手部擦挫傷，沒有生命危險。警方將調閱監視器，釐清黑車駕駛身分並通知到案說明。

黑車上的駕駛、乘客疑似是逃逸移工，一行人於車禍當下集體下車逃跑。圖：讀者提供

新屋分駐所表示，陳男駕駛自用小客車沿台66線行駛，行駛至新文路路口時與一輛未停等紅燈之自小客發生擦撞，之後駕駛及乘客均未等警方到場處理便自行離去。

陳男駕駛自用小客車沿台66線行駛，行駛至新文路路口時與一輛未停等紅燈之自小客發生擦撞。圖：讀者提供

新屋分駐所提到，該起事故造成陳男手部受擦挫傷，經警方實施酒測檢查，陳男酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。警方也將調閱監視器釐清黑車駕駛身分並通知到案說明。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】闖紅燈出車禍 疑逃逸移工當場棄車開溜

影／闖紅燈出車禍 疑逃逸移工當場棄車開溜

