香港女友寄訂情戒被攔？4旬男急匯10萬海關費 太平警勸「別暈船」
台中市太平區4旬黃姓男子熱戀香港女網友「婷婷」，得知女友寄的定情婚戒被攔在海關，急忙到銀行要匯10萬海關費用，所幸經銀行行員通報，員警到場勸阻，才保住黃男的積蓄。
台中市警局太平分局太平派出所員警張文彥、高翊烜日前接獲台中商銀太平分行通報，到場後得知黃男與自稱來自香港的女網友「婷婷」陷入熱戀，兩人互稱「老公、老婆」。
黃男表示，前幾天接到女友訊息，稱女友父母已同意兩人交往，並在香港買了兩人的婚戒，已以包裹方式寄到台灣，但卻被海關扣留，請他先協助支付海關費用，女友還請黃男先保管好婚戒，等女友到台灣再把10萬還給他。
員警查看黃男手機內容，發現是典型「假交友真詐財」的詐騙手法，耐心對黃男解說，黃男才驚覺遭詐騙，停止匯款外並封鎖對方聯繫方式，當下感謝警方及行員的及時勸阻，不然就荷包大失血了。
太平警分局長沈能成表示，詐騙集團通常會透過社群平台、交友軟體等與被害人建立信任關係，隨後謊稱寄送高價值物品來台，並以貨物被海關扣留需繳納高額稅金或罰緩為由，要求民眾匯金錢至指定帳戶，進而詐取財物；呼籲慎防網路上素未謀面的虛擬情人，若有任何疑問或發現可疑情事，請立即報警處理，並且要詳細查證避免上當受騙。
