台南2女國中生與同學有嫌隙 持球棒到校門口堵人嚇壞師生

台南2名女國中生因在校期間與1名同班女同學有嫌隙，6月10日放學時間，各持球棒到校門口堵人，正在校門口等候女同學放學的家長等發現後加以攔阻並報警處理，2少女被依違反社會秩序維護法送辦，其中1少女已滿14歲，法官處罰鍰2千元，另名少女未滿14歲則不罰。

警方調查，這2少女一名已畢業、另名則轉學，分別攜帶棒球棍到校，遭在校門口等待放學並知悉雙方糾紛家長會長及女同學母親攔阻並報警處理，由警查獲2少女並扣得一長、一短棒球棍2支。2少女、證人於警詢陳述外，現場監視器錄影翻拍照片等佐證。

台南簡易庭指出，2少女因前嫌隙持球棒至台南某國中校門口等待另名女同學，為在校門口接送學生與家長目睹，且2少女到校門口等待女同學卻攜帶一長一短球棒，除客觀上並無正當理由外，並足使放學時行經校門師生與家長心生不安，而危害於校園安全，是其行為，已違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品」要件。

法官表示，少女行為時為14歲以上未滿18歲，依其動機與攜帶器械危險性，依相關規定減輕處罰外，審酌其行為動機、方式、攜帶器械危險性及所造成危害安寧秩序嚴重程度，其智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，裁處罰鍰2000元，諭知於處罰執行完畢後，責由其法定代理人加以管教。另名少女行為時未滿14歲，也依相關規定不罰，並責由其法定代理人加以管教。