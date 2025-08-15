國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬
台中驚傳國內首例智慧型盜刷集團，楊姓男子和國外工程師合作，用自行開發的手機支付程式綁定信用卡，指揮「盜刷手」在全台百貨、銀樓及洋酒行等，短短3周猛刷2000多萬元商品並銷贓，警方訝異集團寫的非法支付程式竟能騙過刷卡機，依詐欺等罪嫌將楊等20多人送辦。
台中市警局科技犯罪偵查隊指出，主嫌楊男（30歲）居無定所、沒有交通工具，他因和國外工程師、料商取得管道，分別引進自行開發比照市面上各大廠牌的手機支付APP，再綁定於來源不明的美國、日本銀行的信用卡，由楊指揮旗下盜刷手鎖定高價商品。
警方指出，今年1、2月間全台多家百貨、購物中心、洋酒行、銀樓、超商、電信門市，及手機行等，均發生多起高額盜刷案，除刷卡買精品、高價洋酒及保養品外，集團還會讓盜刷手挑自己想要的東西當作報酬，如CK內褲、嬰幼兒用品等等。
警方統計，該集團短短1個月內盜刷高達2000萬元，其中最高單日就刷了400萬元，後來因有因收單銀行的風控部門發現異常主動報案。
警方解釋，本案是國內首例智慧型盜刷手法，楊男自境外取得國外銀行信用卡資訊、非法程式，將其綁定手機，前往店家嘗試感應刷卡，成功利用非法程式騙過刷卡機，判定該筆消費為合格交易，連續高額盜刷再將商品載到個人網拍業者、二類通訊行銷贓。
經查，該盜刷組織從首腦、工程師、料商、刷手、車手、銷贓管道等角色分工細膩，嚴重危害國內金融秩序；警方報請台中地檢署檢察官侯詠琪指揮，今年3月、5月及7月經3波搜索，抓到楊男及旗下盜刷手、銷贓手等一共20人，依詐欺、組織等罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言