快訊

影／警匪追逐影像曝！高雄2男駕車拒檢卡陸橋 警掏槍破窗逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

洪姓男子駕車搭載友人今天清晨5時許在高市鳳仁路違規紅燈越線，巡邏警網撞見攔查，洪拒檢加速逃逸，沿路闖紅燈、變換車道，逃了2.7公里，後駛進只容機車進入的楠梓惠豐橋，撞上反光桿卡住，員警掏槍喝斥破窗逮人，在車中起出1顆依托咪酯「喪屍煙彈」殘渣。

高市洪姓男子駕車逃了2.7公里，後駛進只容機車進入的楠梓惠豐橋，撞上反光桿卡住，員警掏槍喝斥破窗逮人。記者石秀華／翻攝
仁武警分局仁武派出所員警今天清晨5時巡邏行經鳳仁路時，見一輛國產Nissan的租賃紅色轎車違規紅燈越線遂趨前攔查，但駕駛洪姓男子（41歲）搭載洪姓友人（28歲）拒檢加速逃逸。

警方在後沿途開啟警示燈尾隨，洪男駕車沿途闖紅燈、不依規定駕車、變換車道未打方向燈、從外車道直接左轉、多車道未依規定駕車及逆向行駛等多項交通違規，逃了約6分鐘，2.7公里遠，所幸沿途未波及其他車輛，後駛入只容機車進入的楠梓區高楠公路的惠豐橋，撞上一排反光桿，車頭卡住。

警方從後追至，2名員警一人趁機持警棍敲破車窗，一人掏槍警戒喝斥洪男下車，洪男被警方揪出，另副駕駛座的友人則乖乖就逮，2人均頭部擦傷，送醫包紮無大礙，警方事後在車中起出1顆依托咪酯「喪屍煙彈」殘渣。

洪男稱，因害怕受檢才逃逸，警訊後依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並對洪男抽血檢驗釐清是否有毒駕行為。

另洪男沿途駕車逃逸涉及多項交通違規，警方將掣單舉發，合計最高可處9萬3000元罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 闖紅燈 喪屍煙彈 交通違規

