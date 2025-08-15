影／疑電池釀禍…高雄鳳山3樓透天厝凌晨起火 一家四口2大2小逃生

高市國泰路二段一棟3樓透天厝今天凌晨4時37分許傳火警，消防局出動15車28人搶救，火苗從2樓竄出，屋內一家四口包括父母和7歲及11歲男童緊急逃到頂樓，被消防員及時救下樓，預防性送醫無礙；火災起因疑和露營電池有關，火調科正調查起火原因。

消防局指出，今天凌晨接獲報案，指位於國泰路二段一棟3樓透天、頂樓加蓋鐵皮的建物起火，消防局出動15車28人搶救，抵達現場後，發現2樓客廳燃燒雜物，當時屋主34歲和38歲的夫妻和2名7歲和11歲男童被火煙驚醒，緊急逃到頂樓避難。

消防員邊射水線灌救，邊將屋主一家四口從頂樓帶下樓，所幸4人僅輕微嗆傷，預防性送醫，4人已在約6時出院返家。