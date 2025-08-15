影／台東金樽漁港孩童落海 海巡安檢所疾馳跳海救上岸

海巡署東部分署第13岸巡隊於昨傍晚6點多接獲通報，於台東金樽漁港紅燈塔前方有1女孩童落海，隨即派遣金樽安檢所人員，攜帶救生裝備馳赴現場救援，成功救上岸。

第13岸巡隊指出，金樽漁港安檢所人員接獲民眾親臨報案，1名年約13歲的女孩於金樽港區紅燈塔前方不慎落海，人員立刻穿著救生衣並攜帶浮水拋繩袋及魚雷浮標等救生裝備出勤。

由安檢所幹部下水救援並成功將落水孩童救起，經初步檢視無明顯傷勢，其家屬表示無受傷無需送醫並自行離開。

第13岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線。