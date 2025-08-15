聽新聞
0:00 / 0:00
影／台東金樽漁港孩童落海 海巡安檢所疾馳跳海救上岸
海巡署東部分署第13岸巡隊於昨傍晚6點多接獲通報，於台東金樽漁港紅燈塔前方有1女孩童落海，隨即派遣金樽安檢所人員，攜帶救生裝備馳赴現場救援，成功救上岸。
第13岸巡隊指出，金樽漁港安檢所人員接獲民眾親臨報案，1名年約13歲的女孩於金樽港區紅燈塔前方不慎落海，人員立刻穿著救生衣並攜帶浮水拋繩袋及魚雷浮標等救生裝備出勤。
由安檢所幹部下水救援並成功將落水孩童救起，經初步檢視無明顯傷勢，其家屬表示無受傷無需送醫並自行離開。
第13岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線。
另安檢所均有出借救生衣安全服務，民眾多利用措施，以保障自身生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言