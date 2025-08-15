桃園勇消休假赴日本 搭機遇「乘客心臟不適」空中救援

桃園市消防局大林分隊隊員陳仕峻近日自日本搭機返台途中，發生同班機旅客心臟不適，聽聞機組人員廣播詢問是否有人可以協助，自告奮勇依指示前往評估患者狀態並安撫情緒，順利讓旅客緩和不適平安返台，令大家相當佩服且感激。

大林分隊指出，隊員近日與一群同好組隊前往日本參加「Fuji-1GP夏季盃 4小時耐久賽」，於11日搭機返台途中有旅客心臟不適，機組人員廣播尋找具有醫護救護相關經驗的旅客協助，陳仕峻主動上前並依空服人員指引前往為患者進行初步評估與安撫，同時監測脈搏與呼吸狀況。

過程中在陳仕峻與空服員持續協助下，該名乘客度過不適狀況，調整不適後飛機平安降落台灣。

陳仕峻事後回想，機組員當時反應相當快速，當時只是出自直覺反應上前協助，盡一己之力，不論是在工作崗位上還是休假中，遇到有人需要幫助，就應該挺身而出。

航空公司也對他的協助與熱心表達感謝，稱此舉不僅保障了旅客安全，也讓機上的其他乘客倍感安心。