女子賣場撿到2000元紅包 「忘了交給警方」法官判罰9000元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名女子今年元月在一家大賣場撿到一個內有2000元的紅包，失主向警方報案，並調閱監視器，查到是該名女子撿到，但女子稱，撿到時有想交給警方，但後來忘了拿到派出所，彰化地方法院仍依侵占遺失物罪，裁處罰款9000元，緩刑2年。

女子是今年元月某日晚間到一家大賣場購物時，在地上撿到一個內有2000元的紅包袋，後來失主報案請警方幫他找遺失的紅包袋，警方調閱監視器，才發現紅包是被該女子撿走。

女子卻辯稱，她撿到紅包時，有想要交給警察，但後來逛完賣場後又去上班，就忘記拿去派出所。但檢察官認為，警方是在2月初通知女子到案說明，這20多天內女子都未把紅包交到警察單位，直到警方通知她，她才交出紅包，檢警對她的說法存疑。

法官認為，女子因一時貪念，竟侵占他人遺失物，顯然缺乏對他人財產權應予尊重的觀念，雖已交還給被害人2000元，但仍否認有要侵占的犯後態度，因此依侵占遺失物罪，裁處罰款9000元，緩刑2年。

檢警也提醒，若撿到他人物品或現金一定要交給警方，不要以為是小錢沒關係，否則將會觸犯刑法第337條侵占遺失物罪處1萬5000元以下罰金。

彰化一女子在賣場撿到2000元紅包未交給警方，彰化地方法院仍依侵占遺失物罪，裁處罰款9000元，緩刑2年。記者林宛諭／攝影
彰化一女子在賣場撿到2000元紅包未交給警方，彰化地方法院仍依侵占遺失物罪，裁處罰款9000元，緩刑2年。記者林宛諭／攝影

