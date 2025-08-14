快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

聽新聞
0:00 / 0:00

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

一對謝姓、尚姓年輕男女，今天下午到新北市樹林區大同山登山郊遊，看芒草賞日落，謝男為了拍日落美景，竟攀爬到15公尺高的電塔頂，沒想到意外觸電著火，掉落地面瞬間也引燃雜草，釀成火燒山事件，消防局目前仍在搶救，至於謝男攀爬高塔遭電擊死亡案正由龜山警分局調查中。

桃園市勤指中心今天晚間6時38分接獲新北市消防局請求雜草火警支援案件，表示新北市樹林區保安街二段一帶發生山林火警，立刻派出第一救災救護大隊坪頂、迴龍及龜山等分隊10輛消防車共33名救難人員前往。

消防局說，救難人員到達現場，確認起火點位處於新北市轄區，新北市消防局第五救災救護大隊請求桃園協助水線部署及滅火，救難人員步行前往途中，在事故點的高壓電塔下方發現謝姓男子的焦屍，由於觸電點距離消防車停放處至少有400公尺以上，水線不便拉上山，因此打火困難。

龜山警方初步調查，20歲謝姓男子與同齡尚姓女子是朋友，約了上大同山郊遊，傍晚爬到新北、桃園交界處，謝男想拍日落的美景，竟然不顧危險攀爬15公尺高的高壓電塔，並站在頂上拍照，還要在下方的尚女幫他拍照，沒想到下一刻，謝男意外觸電全身著火，由電塔頂摔落。

警方檢視尚女手機相簿，果然發現有張謝男攀爬到高壓電塔頂上，拿著手機舉起雙手朝前方遠處拍攝的照片，消防救難員則說，初步了解，謝男觸電之後，立刻從15公尺的電塔頂往下摔落，由於身上衣服全著火，掉落兩根電塔中間時，火苗立刻點燃地上芒草引發火燒山。

同齡20歲的謝男、尚女今前往新北市大同山郊遊，謝男為了拍日落美景竟攀爬上高壓電塔頂，意外觸電著火，摔落地面時，又引發山林火警，目前警消仍在打火中。記者陳恩惠／翻攝
同齡20歲的謝男、尚女今前往新北市大同山郊遊，謝男為了拍日落美景竟攀爬上高壓電塔頂，意外觸電著火，摔落地面時，又引發山林火警，目前警消仍在打火中。記者陳恩惠／翻攝
同齡20歲的謝男、尚女今前往新北市大同山郊遊，謝男為了拍日落美景竟攀爬上高壓電塔頂，意外觸電著火，摔落地面時，又引發山林火警，目前警消仍在打火中。記者陳恩惠／翻攝
同齡20歲的謝男、尚女今前往新北市大同山郊遊，謝男為了拍日落美景竟攀爬上高壓電塔頂，意外觸電著火，摔落地面時，又引發山林火警，目前警消仍在打火中。記者陳恩惠／翻攝
根據了解，謝男攀爬至15公尺高的電塔上方拍日落美照，卻意外觸電著火，摔落地面竟引發山林火警。警方從同行尚女手機也找到她拍下謝男站在頂上的時刻。記者陳恩惠／翻攝
根據了解，謝男攀爬至15公尺高的電塔上方拍日落美照，卻意外觸電著火，摔落地面竟引發山林火警。警方從同行尚女手機也找到她拍下謝男站在頂上的時刻。記者陳恩惠／翻攝

桃園 新北 火災

延伸閱讀

樹林大同山觀景台疑有人觸電 新北消防滅火配合斷電搶救

疑有登山客觸電！樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

桃消助理員偷拍遭判刑 照常上班原因曝光…掀女同事恐慌

北市39處室內避難收容所不符規定 消防局：會修正

相關新聞

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

一對謝姓、尚姓年輕男女，今天下午到新北市樹林區大同山登山郊遊，看芒草賞日落，謝男為了拍日落美景，竟攀爬到15公尺高的電塔...

執勤結束突倒地…北市交通分隊小隊長無呼吸心跳 送醫後仍未清醒

台北市交大松山交通分隊劉姓小隊長今天早上執勤回到駐地，等電梯期間突然倒地不起，現場同仁見狀立刻用CPR及取用AED急救，...

樹林大同山1男疑觸電身亡…山林火警已撲滅、死因待查

桃園市龜山轄區的大同山觀景台今晚發生男子疑觸電引發山林火警，新北消防局晚間9時30分表示，經台電斷電搶救後，男子明顯死亡...

「天堂」遊戲玩家發現寶物價差藏貓膩 警揪4嫌15年侵權市值逾50億

知名線上遊戲「天堂」玩家發現虛擬寶物有價差和出版商反應，刑事局智慧財產權偵查大隊警方獲報調查，查出蔡姓主嫌等4人將遊戲伺...

樹林大同山觀景台疑有人觸電 新北消防滅火配合斷電搶救

新北消防局晚間表示，今晚6時33分接獲報案，有人在樹林區大同山觀景台疑似觸電；消防人員到場時，男子已無呼吸心跳，因山上有...

回饋鄉里！新竹縣優良企業贈5消防勤務機車 提升救災與救護效能

新竹縣優良企業「立麒營造公司、凱豐廣告公司、凱豐開發事業公司」，今天共同捐贈縣府消防局5輛消防勤務機車，於新竹縣府大廳舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。