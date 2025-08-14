樹林大同山1男疑觸電身亡…山林火警已撲滅、死因待查

快訊

中央社／ 新北14日電

桃園市龜山轄區的大同山觀景台今晚發生男子疑觸電引發山林火警，新北消防局晚間9時30分表示，經台電斷電搶救後，男子明顯死亡，但非焦屍。火警撲滅，死因由桃園警方調查。

新北市消防局表示，今晚6時33分接獲報案人表示，有人在樹林區大同山觀景台疑似觸電。消防人員到場時，發現患者已無呼吸心跳（OHCA），於是聯繫台電公司斷電搶救。

這起意外還引發山林火警，遠處就可發現，引起居民議論。新北消防局、警局同步出動人車，與桃園市警方、消防共同搶救。

樹林警分局表示，因案發地為桃園市龜山轄區，龜山警分局近晚間9時許到達現場後，交接由桃園警方後續調查。

消防局晚間9時30分告訴中央社記者，疑遭電擊的男子經台電公司斷電後予以搶救，不過仍無生命跡象，明顯死亡，但不是焦屍。相關刑案交桃園警方鑑識人員封鎖現場調查。火勢並已撲滅。

新北市樹林區大同山觀景台14日晚間傳出有人疑觸電命危，且發生山林火警，目前正由新北市與桃園市消防單位搶救中。圖／民眾提供（中央社）
新北市樹林區大同山觀景台14日晚間傳出有人疑觸電命危，且發生山林火警，目前正由新北市與桃園市消防單位搶救中。圖／民眾提供（中央社）
新北市樹林區大同山觀景台14日晚間傳出有一名男子疑似觸電命危，現場並有山林火警，大量消防人車獲報趕往搶救中。圖／民眾提供（中央社）
新北市樹林區大同山觀景台14日晚間傳出有一名男子疑似觸電命危，現場並有山林火警，大量消防人車獲報趕往搶救中。圖／民眾提供（中央社）

