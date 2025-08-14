「天堂」遊戲玩家發現寶物價差藏貓膩 警揪4嫌15年侵權市值逾50億

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

知名線上遊戲「天堂」玩家發現虛擬寶物有價差和出版商反應，刑事局智慧財產權偵查大隊警方獲報調查，查出蔡姓主嫌等4人將遊戲伺服器架設於中華電信機房，由中國大陸犯嫌提供技術及遠端管理，暗中販賣虛擬寶物，15年來涉侵權市值逾50億元。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊指出，1年前接獲遊戲橘子公司的檢舉，指稱有不肖人士利用私人遊戲伺服器重製「天堂」線上遊戲，以及韓國的gamania NCSOFT，販賣玩家虛擬寶物牟利，於是組專案小組調查。

警方追查發現，主謀蔡姓男子（44歲）和手下蔡姓男子（30歲）、劉姓男子（47歲）以及黃姓男子（44歲）共謀，先承租新北市新莊區中華電信兩處機房，再由中國大陸地區的犯嫌提供技術及遠端連線管理，讓線上玩家誤以為玩天堂遊戲販賣的虛擬寶物是正版的，藉此盜賣牟取不法利益。

警方今年3月和5月蒐證後，分頭收網，在台北市信義區、新北市新莊區以及高雄大寮、前鎮區等地執行搜索，分別逮捕蔡男等4嫌，並起出伺服器主機6 台、現金115萬4600 元、手機11支、平板2台、筆電2台、存摺及金融卡1批等物。

警詢後，依違反著作權法及商標法等罪嫌將蔡等4人移送高雄地檢署偵辦；經出版遊戲的遊戲橘子等公司確認後，近日確認蔡嫌等人從2010年營運迄今年3月為止已營運15年，侵害版權市值逾50億元。

蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕；圖為警方搜索查扣主機伺服器畫面。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕；圖為警方搜索查扣主機伺服器畫面。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕；圖為侵權遊戲的畫面。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕；圖為侵權遊戲的畫面。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕；圖為侵權遊戲的畫面。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕；圖為侵權遊戲的畫面。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕；圖為警方在以點鈔機清點現場百萬現鈔畫面。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕；圖為警方在以點鈔機清點現場百萬現鈔畫面。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕，查扣伺服器主機6 台、現金115萬餘元及手機11支、平板等物。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，被刑事局智財大隊偵三隊警方逮捕，查扣伺服器主機6 台、現金115萬餘元及手機11支、平板等物。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，圖為犯罪手法。記者石秀華／翻攝
蔡男等4嫌涉盜版天堂遊戲虛擬寶物販賣牟利，圖為犯罪手法。記者石秀華／翻攝

