樹林大同山觀景台疑有人觸電 新北消防滅火配合斷電搶救

新北消防局晚間表示，今晚6時33分接獲報案，有人在樹林區大同山觀景台疑似觸電；消防人員到場時，男子已無呼吸心跳，因山上有火，消防局出動人車，配合台電斷電搶救。

消防局晚間以簡訊表示，這起事件，依照案發地現場有的路標指示字樣，及Google地圖查詢，顯示為桃園市龜山轄區，不過，據報後仍出動人車搶救。

消防局第五救災救護大隊表示，除1名男性患者疑似因觸電，無呼吸心跳（OHCA）外，現場也有火警，燃燒面積約30平方公尺，有延燒之虞。

消防指出，至晚間8時30分許，已經派遣20輛車，55人前往，配合桃園市府消防局共同救援，並將等台電斷電後搶救。

由於是依據報案人指稱，患者為疑似觸電，男子是否碰觸高壓電線導致命危，確切原因仍將由轄區桃園市警方調查。