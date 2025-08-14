回饋鄉里！新竹縣優良企業贈5消防勤務機車 提升救災與救護效能

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹縣優良企業「立麒營造公司、凱豐廣告公司、凱豐開發事業公司」，今天共同捐贈縣府消防局5輛消防勤務機車，於新竹縣府大廳舉辦捐贈啟用典禮，由縣長楊文科代表受贈並回贈感謝狀，感謝他們捐贈勤務機車，提升消防員各項救災、救護及查察勤務的效能。

楊文科表示，感謝立麒營造公司創始人邱鏡煇、代表人邱士豪，及凱豐廣告及凱豐開發事業公司董事長李明和，共同捐贈消防勤務機車贈予消防局第一大隊、竹北分隊、光明分隊、豐田分隊以及第三大隊新工分隊使用，讓消防員執行救災、救護、消防查察等各項勤務能更機動性。

消防局在各式勤務上要求日益精進，縣府也積極增編列預算來通過消防員員額數，期許中央消防機關在任用分配上對新竹縣增加分配數，以利緩解消防局面對各式各樣未知的災害搶救、緊急救援挑戰，縣府團隊會持續努力照顧所有新竹縣民生命財產安全。

邱士豪表示，今年初父親忽然身體不適，緊急打119叫救護車前來協助，在消防局指揮科派遣員指導及轄區新工分隊消防隊員、救護義消志工緊急施救下，順利把父親從鬼門關前拉了回來，為了感謝消防同仁展現專業的救護技術，及救護義消志工犧牲奉獻的精神，號召新竹縣在地企業家好友聯合捐贈5輛消防勤務機車。

透過此次捐贈讓縣府在財政有限情況下能汰舊換新，讓消防隊員於各式勤務都能派上用場，也希望能藉由這次的捐贈拋磚引玉，讓更多善心人士產生共鳴，願意加入幫助消防局的行列，讓消防局能更無後顧之憂地照顧到第一線執勤同仁的工作、安全。

縣長楊文科代表受贈並回贈感謝狀，感謝他們捐贈勤務機車，提升消防員各項救災、救護及查察勤務的效能。圖／竹縣消防局提供
縣長楊文科代表受贈並回贈感謝狀，感謝他們捐贈勤務機車，提升消防員各項救災、救護及查察勤務的效能。圖／竹縣消防局提供
新竹縣優良企業「立麒營造公司、凱豐廣告公司、凱豐開發事業公司」，今天共同捐贈縣府消防局5輛消防勤務機車。圖／竹縣消防局提供
新竹縣優良企業「立麒營造公司、凱豐廣告公司、凱豐開發事業公司」，今天共同捐贈縣府消防局5輛消防勤務機車。圖／竹縣消防局提供
這次捐贈的消防勤務機車，讓消防員執行救災、救護、消防查察等各項勤務能更機動性。圖／竹縣消防局提供
這次捐贈的消防勤務機車，讓消防員執行救災、救護、消防查察等各項勤務能更機動性。圖／竹縣消防局提供

