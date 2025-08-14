聽新聞
疑有登山客觸電！樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山
新北市樹林區大同山觀景台稍早發生一起疑似登山客觸電被燒成焦屍，並引發火燒山的意外，詳細事故原因及死者身分，尚待進一步釐清。
據了解，一名年近20歲的男性登山客，疑似在觀景台附近觸電後昏倒，周邊山林也因此起火。
消防局獲報後，共派遣16輛消防車及37名人員前往滅火，同時在現場發現一具焦屍，初步研判為該名登山客，詳細事故原因及死者身分仍有待進一步調查釐清。
