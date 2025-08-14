快訊

疑有登山客觸電！樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林區大同山觀景台稍早發生一起疑似登山客觸電被燒成焦屍，並引發火燒山的意外，詳細事故原因及死者身分，尚待進一步釐清。

據了解，​一名年近20歲的男性登山客，疑似在觀景台附近觸電後昏倒，周邊山林也因此起火。

消防局獲報後，共派遣16輛消防車及37名人員前往滅火，同時在現場發現一具焦屍，初步研判為該名登山客，詳細事故原因及死者身分仍有待進一步調查釐清。

新北市樹林區大同山觀景台稍早發生一起疑似登山客觸電被燒成焦屍，並引發火燒山的意外。圖/讀者提供
新北市樹林區大同山觀景台稍早發生一起疑似登山客觸電被燒成焦屍，並引發火燒山的意外。圖/讀者提供

相關新聞

執勤結束突倒地…北市交通分隊小隊長無呼吸心跳 送醫後仍未清醒

台北市交大松山交通分隊劉姓小隊長今天早上執勤回到駐地，等電梯期間突然倒地不起，現場同仁見狀立刻用CPR及取用AED急救，...

五股死亡車禍！砂石車撞倒機車 70歲騎士「被車輪輾過2次」殞命

新北市五股區新五路二段靠近自強路口下午3時許發生死亡車禍，30歲陳姓司機駕駛砂石車往新莊方向，從內側變換車道至外側時，疑...

回饋鄉里！新竹縣優良企業贈5消防勤務機車 提升救災與救護效能

新竹縣優良企業「立麒營造公司、凱豐廣告公司、凱豐開發事業公司」，今天共同捐贈縣府消防局5輛消防勤務機車，於新竹縣府大廳舉...

基隆火車站頭痛人物！他多次滋事令站務人員苦惱 檢察官今訊後聲押

余姓男子多次在基隆火車站南站滋事，昨天在南站朝民眾潑灑啤酒和稀飯，鐵警制伏後帶回調查後，依涉犯強制及恐嚇公眾罪嫌送辦。檢...

非住戶！逢甲商圈住商華廈傳中年男墜樓 全身骨折身亡

台中市消防局在今天下午3時許獲報，西屯區西屯路、近逢甲商圈一棟住商混合的華廈，有男子倒臥路面，救護車到場發現，男子已無生...

