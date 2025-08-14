快訊

基隆火車站頭痛人物！他多次滋事令站務人員苦惱 檢察官今訊後聲押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

余姓男子多次在基隆火車站南站滋事，昨天在南站朝民眾潑灑啤酒和稀飯，鐵警制伏後帶回調查後，依涉犯強制及恐嚇公眾罪嫌送辦。檢察官複訊後，以余男有反覆實施同一犯罪之虞，今天下午向基隆地方法院聲請羈押。

余姓男子是台鐵基隆站人員眼中的頭痛人物，7月31日、8月1日連兩天在南站大廳對人咆哮、騎腳踏車、在站內吸菸，還在售票窗口的檯面熄滅菸蒂。

台鐵產業工會為此發表聲明，指余男高密度的騷擾攻擊，造成基隆站人員不堪負荷，急需長期保全人力進駐。台鐵幾年前就被列為關鍵基礎設施之一，若連日常維安都做不好，有何社會防衛韌性可言？

鐵路警察局台北分局8月8日加派警力前往基隆火車站巡邏防護，後來改採員警駐點，維護安全和秩序。

余男昨天上午又現身基隆火車站，干擾在南站廣場跳土風舞的民眾。站方通報駐點的鐵路警察出面勸阻，但余男離開後不到10分鐘 ，又回到南站廣場，朝現場民眾潑灑稀飯和啤酒。

鐵警制伏並準備帶回調查時，余男表示要如廁，趁機把自己反鎖在廁間，與鐵警和基隆火車站長徐天安僵持1個多小時才開門，由鐵警帶回調查。

鐵警台北分局表示，余男疑似酒後潑灑白粥、啤酒並大聲咆哮，依涉嫌違反刑法強制、恐嚇公眾罪準現行犯逮捕，並將他移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後聲押，防止免他恢復「自由身」後，又重回火車站滋事。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

余姓男子昨在基隆火車站南站廣場，朝民眾潑灑啤酒和稀飯，鐵警制伏後，將涉犯強制及恐嚇公眾罪送辦，檢察官今天下午複訊後聲押。記者邱瑞杰／翻攝
