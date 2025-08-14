快訊

執勤結束突倒地…北市交通分隊小隊長無呼吸心跳 送醫後仍未清醒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市交大松山交通分隊劉姓小隊長今天早上執勤回到駐地，等電梯期間突然倒地不起，現場同仁見狀立刻用CPR及取用AED急救，送醫時沒有呼吸心跳，所幸經搶救後生命跡象穩定，但目前仍未清醒，家屬在醫院祈禱盡快清醒。

北市消防局今天早上9點獲報，交通警察大隊松山分隊B1樓有人沒有呼吸心跳，經了解是劉姓小隊長（49歲）出外勤返隊時於駐地停車場突然倒下，內科OHCA，送往內湖三總醫院。

松山警分局指出，劉姓小隊長執行完交整崗勤務後，返隊準備交接班時，在駐地停車場電梯口突然昏倒在地，隨行同仁見狀立即上前施以CPR及取用AED急救，並同時通知119救護人員到場，目前已恢復呼吸心跳，生命跡象暫時穩定，將持續診斷觀察。

據了解，劉姓小隊長2023年起在松山分隊服務，平日工作表現良好，盡忠職守，家屬獲悉病況緊急到醫院探望，初步研判是心血管疾病導致；有同仁透露，今天出勤前還看他身體健康，不解怎麼就突然倒地，但十分慶幸當時身邊有同仁協助緊急送醫。

松山警分局。圖／聯合報系資料照
松山警分局。圖／聯合報系資料照

